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اعتماد ملعبي البتراء والكرامة لتدريبات منتخبات الرباعية

10/7/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يصل المنتخب العراقي لكرة القدم إلى عمان مساء اليوم، للمشاركة في منافسات البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي تقام خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن أيام "الفيفا" المعتمدة، بمشاركة منتخبات الأردن وقطر وإيران والعراق، فيما يصل المنتخب الإيراني يوم بعد غد، على أن يكتمل وصول المنتخبات يوم الخميس المقبل، بوصول المنتخب القطري.
وتضم قائمة المنتخب العراقي والتي اختارها المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس 24 لاعبا، يلعبون في الدوري العراقي، ومحترفين في أندية خارجية وهم: (أحمد فرحان، أحمد يحيى، أحمد باسل، مناف يونس، مهند علي، إبراهيم بايش، مصطفى سعدون، علي جاسم، جلال حسن، أمجد عطوان، علي عدنان، بشار رسن، فهد طالب، فرانس ضياء، أيمن حسين، أمير العماري، ريبين سولاقا، علي حيدر، علي الحمادي، ماسيس ارتين، أسامة رشيد، أحمد علي، دانيلو السعيد، ميرخاس دوسكي).
وتبدأ المنتخبات تحضيراتها وتدريباتها للبطولة، من خلال جرعات تدريبية مكثفة، حيث خصص اتحاد الكرة ملعبي الكرامة والبتراء بمدينة الحسين للشباب، لتدريبات المنتخبات، وأنجز الاتحاد ترتيبات إقامة البطولة التي يقيمها للمرة الثانية على التوالي، ونال منتخب "النشامى" لقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت العام الماضي، بمشاركة منتخبات العراق وسورية وعمان، بعد فوزه على المنتخب العماني في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله المدافع إحسان حداد من ركلة جزاء، وكان يقود المنتخب وقتها، المدير الفني السابق العراقي عدنان حمد.
ولم يحسم اتحاد الكرة، عملية دخول الجماهير لحضور البطولة والتي تجري مبارياتها، على ستاد عمان، وتشير المعلومات إلى أن الحضور سيكون مجانا، لمنح الفرصة للجماهير الأردنية وأبناء جاليات المنتخبات المشاركة لتشجيع ودعم ومؤازرة منتخباتها من المدرج، وإعطاء رونقا جميلا للبطولة.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال تنظيم البطولة، إلى رفع مستوى جاهزية "النشامى" للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير الأردنية، لمتابعة ومؤازرة المنتخب الوطني.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب "النشامى" في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.
في المقابل، حل منتخب "النشامى" في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.
بحسب جدول البطولة الرباعية، يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره المنتخب القطري عند الساعة السادسة من مساء يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، ويواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب الإيراني عند الساعة التاسعة مساء، على أن يشهد يوم السابع عشر من الشهر نفسه، لقاء تحديد البطل والذي يجمع الفائز من المباراتين، إلى جانب مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ويواصل منتخب "النشامى"، تدريباته اليومية على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، بقيادة المدير الفني المغربي حسين عموتة، الذي يسعى لتحسين صورة "النشامى" قبل مواجهة منتحب طاجيكستان في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات المشتركة، يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، خصوصا بعد الأداء الفني الضعيف من اللاعبين في المعسكر الأول تحت قيادة عموتة، والخسارتين أمام المنتخبين النرويجي والأذري.
وتشتمل تدريبات المنتخب على الجانبين الفني والبدني، وينتظر أن تكتمل قائمة المنتخب خلال الأيام المقبلة، بانضمام اللاعبين المحترفين بالأندية الخارجية، في الوقت الذي تضم فيه تشكيلة المنتخب الوطني 28 لاعبا هم: (يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبدالله نصيب، إحسان حداد، مهند خيرالله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش، أحمد عرسان، مهند أبو طه، أمين الشناينة، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات).
وتنتظر "النشامى" في أولى مبارياته بالبطولة الرباعية، تجربة فنية قوية أمام المنتخب القطري، الذي يبحث أيضا عن الوصول لأفضل التحضيرات الفنية والبدنية من خلال البطولة، والتي تعد إحدى محطات المنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة.
واختار المدير الفني للمنتخب القطري، البرتغالي كارلوس كيروش، قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة وجاءت كالآتي: (سعد الشيب، صلاح زكريا، فهد يونس، مشعل برشم، يوسف حسن، أحمد سهيل، إسماعيل محمد، المهدي علي، بسام الراوي، خوخي بوعلام، سلطان البريك، طارق سلمان، عيسى أحمد، مصعب خضر، لوكاس مينديز، همام الأمين، يوسف أيمن، جاسم جابر، أحمد فتحي، عاصم مادبو، عبد العزيز حاتم، عبد الله الأحرق، عبد الله معرفي، كريم بوضياف، محمد وعد، مصطفى مشعل، حازم أحمد، حسن الهيدوس، علي أسد، أحمد علاء، أكرم عفيف، المعز علي، تميم منصور، محمد مونتاري ويوسف عبد الرزاق).

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