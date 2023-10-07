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تصاعد مؤشر الأداء الدفاعي.. وميدالية تاريخية تؤسس لإنجازات أكبر

10/7/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – دون المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اسمه“بأحرف من ذهب”، في سجل إنجازات الأردن بدورة الألعاب الآسيوية، بحصوله على الميدالية الفضية بعد خسارته أمام الفلبين في الدور النهائي بنتيجة (60-70)، ليحصد أول ميدالية للأردن على صعيد الألعاب الجماعية في تاريخ المشاركات بالنسخ التسع من“الأسياد”.
وكسب“صقور الأردن”، احترام النقاد والمحللين ونال عبارات الإشادة والثناء نظير الأداء الكبير الذي قدمه في مراحل البطولة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية على منتخبات تايلند (97-63) والبحرين (84-60) والفلبين (87-62) في دور المجموعات، والفوز على السعودية (76-57) في الدور ربع النهائي، والصين تايبيه (90-71) في الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر بالدور النهائي أمام الفلبين (60-70).
وسجل المنتخب الوطني 494 نقطة في 6 مباريات وبمعدل 82.3 نقطة لكل مباراة، فيما استقبلت سلته 383 وبمعدل 63.8 نقطة، وبفارق (+111).
ولم يكتب للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، التتويج بالميدالية الذهبية في مشاركته التاريخية الخامسة، بعدما اكتفى بمشاركاته الأربع السابقة بدورة الألعاب الآسيوية، بإحراز المركز الرابع في نسختي العامين 1986 بكوريا الجنوبية و2006 بقطر والمركز السابع بنسخة العام 2010 في الصين والمركز التاسع بنسخة العام 2014 في كوريا الجنوبية.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان في حديثه لـ”الغد” على هامش ختام المشاركة في الألعاب الآسيوية:“رغم مرارة الخسارة وتبدد حلم التتويج بالميدالية الذهبية، إلا أننا سعداء بالإنجاز الذي تحقق للمنتخب الوطني في إحراز أول ميدالية للأردن على صعيد الألعاب الجماعية، فخور بأداء اللاعبين وروحهم القتالية، لكن هذه طبيعة الرياضة فوز وخسارة، وعلينا تقبل الواقع”، لافتا إلى تطلعاتهم للعمل والتحضير للمرحلة المقبلة.
قراءة فنية
أجمع المراقبون، على أن الفوز على منتخبات الصف الأول والمتطورة في القارة الآسيوية، أعاد“الهيبة” للمنتخب الوطني وأخرجه من“عنق الزجاجة”، وبدد كل حسابات وتوقعات معظم المتابعين، خاصة وأنه جاء بعد مرحلة الشك وتراجع الثقة بين المنتخب الوطني والشارع المحلي، عقب الحلول في المركز 32 والأخير بالترتيب العام لكأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا“استضافة مشتركة”، لكن المنتخب الوطني استعاد عافيته بسرعة.
ويبدو أن وصول“صقور الأردن” للدور النهائي بالعلامة الكاملة، سار بالفريق بعيدا عن الواقع، ليفتقد الفريق إلى شخصيته وروحه في أهم المباريات التي كان يحتاج للظهور فيها بقمة أدائه، سعيا للمنافسة على إحراز الذهبية الأولى لكرة السلة والبعثة الأردنية في النسخة الحالية.
ويرى مراقبون، أن واقعية الفلبين أسعفته في إدخال“الصقور” إلى المصيدة، فجاءت التقديرات والحسابات خاطئة للمنتخب الوطني، أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للقب، ولا ننسى أن الفلبين أقصت إيران و”المستضيفة” الصين في سيناريوهين مثيرين، بعثا إشارات واضحة للجهاز الفني واللاعبين بجدية الفلبين في المنافسة على الذهب، لكن المنتخب الوطني قدم أسوأ مبارياته في البطولة، من دون إغفال أهمية أن ما تحقق يمثل إنجازا بحد ذاته.
ورغم أن سلسلة انتصارات المنتخب الوطني في الألعاب، أعادت التفاف الجماهير خلف“الصقور”، إلا أن ذلك لا يخفي حقيقة معالجة بعض العيوب التي ظهرت في المباريات، وتحديدا الختامية أمام الفلبين، فلا يمكن أن يكتفي“البنش” بالتصفيق من دون أن يظهر فاعلية لمساعدة الفريق في الأوقات التي يحتاجها الجهاز الفني له داخل الملعب.
ويؤكد المتابعون، صعوبة الحديث فنيا بتفاصيل خسارة فرصة حقيقية كانت في المتناول للمنافسة على إحراز الميدالية الذهبية أمام الفلبين، بعدما غابت فاعلية أحمد الدويري للإرهاق ولم تظهر نسب الفريق ككل بصورة جيدة على مستوى التصويب من المحاور كافة، إلى جانب غياب“الأنياب الهجومية الشرسة” للاعبين فريدي وبزيع، علما بأن الفريق أظهر قوة دفاعية كبيرة تعكس حجم العمل المبذول من قبل الجهاز الفني في تغيير هوية الفريق، إلى جانب ارتفاع مستوى الانسجام والترابط بين الخطوط.

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