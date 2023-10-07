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الكراتيه يرفع حصيلته إلى 5 ميداليات في ختام مشاركته بـالأسياد

10/7/2023 11:22:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان – _ – نال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة، الميدالية الفضية لوزن تحت 67 كغم في دورة الألعاب الآسيوية (هانغشتو 2022)، والمقامة حاليا في الصين، وذلك بعد سلسلة من الانتصارات التي حققها في الأدوار الأولى والمتقدمة، قبل أن يخسر النزال النهائي بنتيجة 6-9 أمام اللاعب الكويتي فهد العجمي، الذي توج بالميدالية الذهبية.
واستهل المصاطفة مشواره بتحقيق الفوز على اللاعب الإيراني مهدي زادة بنتيدة 7-0، وفاز على الطاجكي يهرابوف بنتيجة 9-1، وفاز على التايلاندي شاهي وات بنتيجة 8-0، وفي الدور قبل النهائي، حقق الفوز على اللاعب الكازاخستاني ديدار راميدال بنتيجة 10-2.
وتوج اللاعب محمد الجعفري، بالميدالية البرونزية لوزن تحت 84 كغم، بعد الفوز الذي حققه على لاعب الصين تايبيه وي تشان بنتيجة 15-5، وكذلك توجت اللاعبة جود الضروس بالميدالية البرونزية لوزن فوق 68 كغم، بعد أن حققت الفوز على اللاعبة الفلبينية أريان ايزابيل بنتيجة 11-2.
وبذلك ينهي المنتخب الوطني للكراتيه، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بحصوله على خمس ميداليات، بعد أن فاز اللاعب حسن المصاروة بالميدالية الفضية، واللاعب عبدالله حماد بالميدالية البرونزية.
وأنهى المنتخب الوطني للجوجيتسو، مشاركته في الدورة بعد أن خاض لاعبو المنتخب الوطني النزالات الختامية، حيث شاركت يارا قاقيش (وزن تحت 63 كغم)، بدر الخزاعي (وزن تحت 85 كغم)، حسين الرشيد (وزن تحت 85 كغم).
وحقق اللاعب بدر الخزاعي، الفوز في نزاله الأول على حساب الكازاخستاني يلزهان في دور الـ32، قبل أن يخسر في دور الـ16، أمام اللاعب الكوري الجنوبي كيم هيسيونج، بينما خرجت اللاعبة، يارا قاقيش، من دور الـ16 أمام اللاعبة الفلبينية أندريا لويس، فيما ودع اللاعب حسين الرشيد، من دور الـ32 وذلك بعد خسارته أمام الإيراني علي أكبربو.
الصادق تفوز في لجنة الرياضيين
فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق، بانتخابات عضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي، بعد أن نجحت في أن تكون من بين 10 أعضاء تم انتخابهم في عضوية لجنة اللاعبين في المجلس الأولمبي الآسيوي، والذي أتاح للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)، فرصة التصويت والذي بدأ مع انطلاق الألعاب يوم 23 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتمكنت“الصادق” من نيل ما مجموعه 4410 أصوات، لتحصل على مقعدها ممثلة عن منطقة غرب آسيا إلى جانب لاعب التجديف السعودي حسين علي رضا، والذي نال ما مجموعه 2381 صوتا.
وتعتبر جوليانا الصادق، من أفضل لاعبات التايكواندو في آسيا والعالم، حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات كان أهمها حصولها على فضية بطولة العالم بنسختها الأخيرة وبطلة آسيا في مناسبتين، وبطلة النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية (جاكارتا 2018)، وشاركت في العام 2021 بدورة الألعاب الأولمبية، والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.

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