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عشيش وأبو جاجة مرشحان للمشاركة بـليلة الأبطال في باريس

10/7/2023 11:22:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أكد اتحاد الملاكمة عن تلقيه دعوة لمشاركة اللاعبين زياد عشيش ومحمد أبو جاجة في ليلة الأبطال للاعبين المحترفين، والتي ستقام يوم 18 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.
وبين الناطق الإعلامي للاتحاد طه محجوب لـ“الغد”، أن اتصالا هاتفيا تلقاه الاتحاد مؤخرا من الاتحاد الدولي للملاكمة، بهدف مشاركة الثنائي عشيش وأبو جاجة، مشيرا إلى أن الدعوة الرسمية ستصل إلى الاتحاد اليوم، بهدف تحضير وإعداد اللاعبين للمشاركة المهمة لهما.
وعاد منتخب الملاكمة أمس إلى أرض الوطن، بعد مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو بالصين، إذ لم ينجح أي لاعب ولاعبة من المنتخب الوطني في تحقيق أي ميدالية، وخروج للاعبين واللاعبات في أدوار مختلفة وبجميع الأوزان، علما بأن المنتخب شارك بـ 6 لاعبين ولاعبتين.
وأوضح محجوب أن استدعاء الثنائي عشيش وأبو جاجة، يعكس مدى تطور الملاكمة المحلية خلال السنوات الماضية، وأن الفوائد كبيرة من ليلة الأبطال سواء على الصعيد الفني أو المالي، مؤكدا بأن عددا من اللاعبين تعرضوا للظلم قبل وصولهم لأدوار تضمن لهم الحصول على ميداليات، مع ذكره بأن هناك فرصا قادمة للاعبين من أجل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
وستكون ليلة الأبطال في باريس النزال الأول للاعب محمد أبو جاجة في عالم الاحتراف، فيما سيخوض عشيش نزاله الثاني بعد أن شارك العام الماضي في الإمارات، علما بأن كل لاعب منهما يخوض نزالا واحدا في الليلة حسب وزنه، علما بأن النزال يتكون من 5 جولات، ومدة كل جولة 3 دقائق.
وجاء الاختيار على هذا الثنائي نظير مراكزهما المتقدمة على صعيد التصنيف الصادر عن اتحاد الملاكمة الدولي، إذ يحتل عشيش المركز الثاني عن وزن تحت 71 كغم، فيما يتواجد أبو جاجة في المركز الخامس عن وزن تحت 57 كغم.
ويعد أبو جاجة أحد أبرز اللاعبين المتطورين في منتخب الملاكمة الوطني خلال الفترات الماضية، حيث لمع قبل عام خلال بطولة آسيا التي أقيمت في عمان، حيث نال وقتها جائزة أفضل لاعب في البطولة، إلى جانب نيله الميدالية الذهبية عن وزن تحت 60 كغم.
وأكمل أبو جاجة سلسلة إنجازاته في الفترات الماضية، بعد أن نجح في الحصول على الميدالية البرونزية خلال بطولة العالم التي أقيمت في أوزبكستان خلال شهر أيار (مايو) الماضي، كأول ميدالية ملونة في تاريخ المشاركات الأردنية ببطولات العالم، فيما نجح أيضا بحصد الميدالية الذهبية بدورة الألعاب العربية في الجزائر خلال شهر تموز (يوليو) الماضي.
بدوره، تمكن عشيش من الفوز في أول لقاء له في عالم الاحتراف العام الماضي، وذلك على حساب البطل الكوبي رونيل إغليسياس، ما منحه وقتها مبلغ مالي مميز، إلى جانب الحزام الخاص بالفئة التي نافس بها، بوزن تحت 71 كغم.
ونجح عشيش خلال العام الماضي أيضا في الظفر بالميدالية الفضية في بطولة آسيا بعمان، فيما نال الميدالية الذهبية بدورة الألعاب العربية قبل 3 أشهر، مع حصوله في مناسبات سابقة على ميداليات مختلفة أبرزها الميدالية البرونزية في الألعاب الآسيوية العام 2018، وذهبية تصفيات دورة الألعاب الأولمبية، التي خولته المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

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