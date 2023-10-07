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دراسة: الألعاب قد تحدد مدى نجاح طفلك كبالغ

10/7/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- كشف تقرير أكاديمي أن نوع الألعاب، التي يلهو بها الأطفال، يمكن أن يكون لها تأثير عميق على نجاحهم في حياتهم كبالغين، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن".
حل المشكلات وتحسين الإبداع
وقالت الدكتورة جاكلين هاردينغ، خبيرة سلوك الأطفال: "إن اللعب المتكرر في مرحلة الطفولة يمكن أن يوفر بصمة ذاكرة طويلة الأمد ولديه القدرة على توجيه مسار الأطفال المهني مستقبلا من دون وعي. ويمكن أن يساعد الاختيار المتكرر للعبة نفسها، في تطوير وتعميق قدرات حل المشكلات وتحسين الخيال والإبداع".
قرارات الحياة المستقبلية
أوضحت الدكتورة هاردينغ، كيف أن الاستمتاع باللهو بالألعاب في بداية الحياة يمكن أن يصبح دافعا قويا لاتخاذ قرارات الحياة اللاحقة. تأتي نصائح الدكتورة هاردينغ في أعقاب بحث أجري على 1000 من آباء الأطفال حديثي الولادة وحتى سن السابعة، والذي كشف أن 75 % منهم يشترون الألعاب التي يأملون بأن تساهم في نجاح أطفالهم في المستقبل.
تطوير المهارات الأساسية
ويعتبر أكثر من نصف الآباء، تحديدا 51 %، أن ألعاب أطفالهم مهمة جدا لتطوير مهاراتهم الأساسية، والتي تعتبر ضرورية للحياة اليومية.
تم إجراء هذه الدراسة للكشف عن الفوائد الاجتماعية والمعرفية للعب القطار للأطفال. وقالت الدكتورة هاردينغ: "يميل إلى اللعب بالألعاب المفضلة كل يوم تقريبا، وهذا الفعل المتكرر هو الذي يمكن أن يترك بصمة على دماغ الشاب النامي". لذلك، فإنه من البديهي القول: "إن الألعاب التي يستخدمها الأطفال الصغار بشكل منتظم يمكن أن يكون لها تأثير طويل المدى وقد توجههم من دون وعي إلى اتجاه مهني معين".
أخذ اللعب على محمل الجد
أضافت الدكتورة هارينغ، أنه "بالطبع، يصعب إثبات ذلك بما لا يدع مجالا للشك نظرا لوجود العديد من العوامل الأخرى المعنية - ولكن أخذ الألعاب على محمل الجد يعد فكرة جيدة، حيث يقضي الأطفال الكثير من الوقت في التعامل معها، والاختيار بحكمة وفقا لمصالحهم الفردية يمكن أن يؤدي إلى فوائد حقيقية. ".
مهن ناجحة في المستقبل
إن أكبر فائدة يعتقد الآباء، بنسبة تصل إلى 68 %، أن الأطفال يحصلون عليها من الألعاب، عندما يتعلق الأمر بتحسين المهارات الأساسية، هي تحسين مهاراتهم الحركية الدقيقة.
وقال ما يقرب من 67 % من الآباء: "إن الأمر يتعلق بكيفية تحفيز الألعاب للخيال والإبداع، بينما يعتقد 63 % منهم أن الألعاب يمكن أن تساعد في مهارات حل المشكلات". بينما ذهب 86 % إلى حد القول: "إنهم يعتقدون أن الألعاب يمكن أن يكون لها تأثير كبير أو معتدل على تحسين فرص الطفل في الحصول على مهنة ناجحة في المستقبل". ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار الألعاب لأطفالهم فعليا، فإن الأولوية القصوى هي ما إذا كانت مناسبة لعمرهم بنسبة 59 %، فيما يسعى آخرون إلى التأكد من أن اللعبة آمنة بنسبة 55 %، كما تبين أن 58 %، لديهم علامات تجارية معينة أو خطوط ألعاب يتجهون إليها خصيصا لقيمتها التنموية.
معلومة مذهلة وفوائد مدهشة
وأضافت الدكتورة هاردينغ قائلة: "إن إحدى الأفكار المذهلة هي أن الأطفال في عمر السنتين ينخرطون في مستوى العمل العقلي نفسه مثل البالغين أثناء مشاركتهم في اللعب الخيالي". فمن الثابت، أن اللعب الخيالي والمساعي الإبداعية تقدم ثروة من الفوائد المدهشة، التي لها فوائد بيولوجية وعصبية مثيرة للأطفال والكبار، إذ إنه خلال مرحلة الطفولة، يمتص الدماغ المعلومات بشكل خاص - وهذا ما يعرف باسم "المرونة العصبية".
وأردفت قائلة: "إنه بعبارة أخرى، من الأسهل تعلم جوانب الحياة - لذلك يؤدي اللعب إلى فائدة كبيرة خلال مرحلة الطفولة نفسها وتمتد الفائدة إلى مرحلة البلوغ اللاحقة".- (العربية نت)

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