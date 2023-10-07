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زواج الأربعين.. فرصة تستحق الانتظار أم قرار فات أوانه؟

10/7/2023 11:21:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح الردايدة






عمان- "ما راح هالعمر هدر"؛ بهذه العبارة بدأت سلمى (42 عاماً) حديثها حينما يسألونها عن سبب التأخر بعمر الزواج. سلمى التي تشغل منصب مساعد مدير في إحدى كبرى شركات الاستثمار في المنطقة، ترى أن المراحل الماضية من حياتها كانت مليئة بالسعادة والاستقرار، وتشعر بالرضا التام عنها.
ووفقا لرأيها، فإنها استطاعت أن تحقق واحدا من أهم أهدافها وهو الاستقرار المالي والمنصب الوظيفي الذي اجتهدت لسنوات للوصل إليه، وهو الذي استنزف سنوات لم تكن قليلة، لكنها لمست نتائجها لاحقا. وتبدي سعادة كبيرة وروح الحماس في الترقية القادمة لمنصب المدير
هي لم تتجاهل الجانب الاجتماعي ولكن لم يكن الزواج "هاجسا" يشغل تفكيرها، إنما الوصول لما كانت تطمح له يوما وتحقيق تلك النجاحات المهنية.
سلمى لا تنكر تفكيرها جدياً في الزواج والشراكة الإنسانية مع الشخص المناسب، لكنها لا تعيش حبيسة لهذه الفكرة، إنما تترك كل شيء لتوقيته وبما يتناسب مع نضج مرحلة الأربعين التي وصلت إليها.
ولا ينكر سيف جمال (41 عاما) أنه كان يأمل أن يؤسس أسرة وهو في نهاية عمر العشرينيات، غير أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها، فرضت عليه التزامات كثيرة، أولها مساعدة عائلته بالتكاليف المعيشية، حيث هو المعيل الوحيد لها، بعد وفاة والده.
"ما كان بدي أظلم حدا بالحياة معي وأنا يا دوب مكفي حالي"، بهذه العبارة عبر سيف عن الأحوال التي كان يعيشها ومنعته حينها من التفكير بالارتباط، لذلك انتظر حتى جاء الوقت المناسب وتحسنت أوضاعه المالية وتطور مهنيا في وظيفته، والتقى بشريكة عمره التي تشبهه بالمستوى التعليمي والثقافي وحتى بالأفكار والتوجهات.
بيد أن رانيا (44 عاما) فقد تبدو محبطة وحزينة، لأنها تشعر أن قطار الزواج قد فاتها، وكل من حولها من صديقات أسسن لحياتهن ورسمن طريقهن الخاص مع شركاء أضفوا الحياة لهن. هي ما تزال تقف مكانها، ولا تستطيع إخفاء دموعها في وحدتها في كل مرة تستقبل إحدى أخواتها الأصغر منها سنا مولوداً جديداً، لتشعر بوحدة فظيعة وحاجة ملحة للشريك لتحقيق حلم الأمومة والذي ظل يراودها لسنوات.
تعترف رانيا أنها وبالرغم من محاولاتها في ملء وقتها وإشغال نفسها في وظائف متواضعة الدخل ورغم أن متطلباتها بسيطة جدا في الزواج، إلا أنها لا تستطيع إخفاء قلقها مع التقدم بالعمر، واصفةً تلك المرحلة بـ "الموحشة". أكثر ما يزيد من حزنها ومتاعبها السؤال الذي لطالما يطرح عليها "متى رح نفرح فيك"، ونظرات الشفقة في عيون من حولها وكأنها تجلس في برجها العاجي وترفض مقابلة "طابور العرسان"، لتقرر أخيرا تجنب الاختلاط الاجتماعي هرباً من هذه المواقف المحرجة.
ربما في الوقت الحالي أصبح هنالك نقلة نوعية في وعي الأفراد على اختلاف عاداتهم وخلفياتهم الأسرية والبيئة المحيطة، ولم يعد "هاجس" الزواج يشغل بال عدد من النساء والرجال، حيث يدخرون طاقاتهم في تحقيق النجاح المهني على وجه الخصوص، وإن أتت فرصة الزواج عليها أن تراعي المستوى الفكري والعملي للطرفين، بحيث يكون قرار الارتباط في مرحلة متأخرة يستحق فرصة الانتظار. على عكس وجهة النظر الأخرى بأن الارتباط في مراحل مبكرة هو أفضل للطرفين نساء ورجالا، كحاجة ضرورية لتوفير الاحتواء والدعم النفسي والمالي والعاطفي ومشاركة الأحداث والأخبار مع النصف الآخر، وتبديد مشاعر العزلة بأن يقضي الفرد مراحل من حياته بمفرده.
المستشار الأُسري وخبير العلاقات الدكتور خليل الزيود يبين أن التأخر بالزواج وصولا لعمر الأربعين فيه الكثير من المزايا والايجابيات، منها اكتمال النضج الفكري والنفسي عند الطرفين وصحة الاختيار، فضلا عن التشبث في الحياة وارتفاع نسبة التفاؤل بحكم المرور بالعديد من التجارب والاختبارات ودراسة الشخوص من الناحية النفسية والفكرية.
ويضيف الزيود أن التأخر بالزواج يساعد في كثير من الأحيان بالبحث عن الشريك الأمثل لضمان الاستمرارية خلال الزواج ويكون هنا التركيز على الأساسيات أكثر منه على الكماليات، وإيجاد حلول للمشكلات بعقلانية لبناء شراكة زوجية أفضل وأسرة أكثر أماناً بعيداً عن الاندفاعية في ردات الفعل التي يمارسها من هم أقلُ خبرةً وكفاءةً في إدارة الأزمات الحياتية والمالية.
ووفق الزيود، فإن سن الأربعين قد يكون العُمر الذهبي لاكتمال المشهد بصورة أفضل وأكثر صحةً.
ويشهد الأردن انخفاضا في حالات الزواج العام الماضي (2022) حيث وصلت إلى 15.2 % ليُسجل 63834 عقد زواج مقارنةً مع عام (2021) الذي سُجل فيه 73560 عقد زواج وفق قاضي القضاة حافظ الربطة. وبحسب دائرة قاضي القضاة، فإن نسبة الزواج (مقارنة بعدد السكان) بلغت ما نسبته 5.8 لكل ألف.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك
د.قاسم حموري يذهب إلى أن التأخر في سن الزواج يرجع إلى عدد من العوامل، أهمها العامل الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة في الأردن الذي يؤدي إلى التأخر باتخاذ هذا القرار، حيث أن متطلبات الزواج ومسؤولياته المتعددة، كذلك ارتفاع تكاليف المعيشة ومستوى الأسعار يعيق التفكير جديا بالزواج.
تلك العوامل، بحسب الحموري، أثرت على عقلية المجتمع وتفكيره، حيث بدأ يتقبل تأخر سن الزواج للأربعين للشاب والفتاة، مبينا أن الأهم هو الزواج الناجح والاتفاق بين الأطراف بما يكفل تنشئة أسرة ناجحة، والتغلب على كافة العراقيل وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، بغض النظر عن العمر.

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