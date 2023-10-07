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الإنفلونزا وغيرها من أمراض الحساسية.. كيف نفرق بين الأعراض؟

10/7/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان – حالات مرضية موسمية تتكرر كل عام مع عودة فصل الخريف بتقلباته المناخية، وجميعها عوامل تساعد على انتشار الفيروسات والأمراض المناعية، وخاصة فيما يتعلق بأمراض الحساسية الصدرية، والجهاز التنفسي.
ومنذ انتشار كورونا والاختفاء التدريجي للوباء، لا يزال هنالك أشخاص لا يميزون ما بين الأمراض التنفسية المعتادة، أو الإنفلونزا، وفيروس كورونا، خاصة مع اختلاط الأعراض، وتفاوتها عند البعض.
لذلك، يلجأ الكثيرون إلى الاستشارات الطبية، أو اللجوء إلى المعلومات التي تنتشر عبر المواقع الإلكترونية الطبية والتي قد يكون فيها نوع من المبالغة والخطأ، لذلك ينصح الأطباء بالعودة إلى أصحاب الاختصاص في ذلك، وعدم استخدام دواء دون وصفة طبية مهما كانت الأعراض.
وبدوره يقول الاستشاري في الأمراض الصدرية والتحسسية الدكتور عبد الرحمن العناني، بأن أمراض كوفيد 19 والزكام "الرشح" والحساسيات الموسمية والانفلونزا تسبب العديد من الأعراض المتشابهة ويجب التفريق بينهم، مع التأكيد على زيارة الطبيب دائما لأخذ الدواء المناسب.
ويشرح العناني أن كوفيد 19 هو مرض تنفسي تعتمد طريقة انتشاره على وصول الرذاذ من الجهاز التنفسي عندما يتنفس أحد الأشخاص أو يسعل أو يعطس أو عند الحديث مع أشخاص مقربين منه جسدياً، أو يمكن أن يكون عن طريق لمس الأسطح أو جسم يغطيه الفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، لكن احتمال الإصابة في هذه الحالة يكون منخفضا.
ويشير العناني إلى الفرق ما بين أعراض كوفيد 19 والأمراض التنفسية الموسمية الأخرى، والتي تختلف من خلال ظهور الحمى والسعال والشعور بالتعب لدى المريض، وهي أعراض أساسية، إلا أن هناك العديد من الأعراض المحتملة الأخرى، والتي تبدأ بالتزايد بعد مدة تتراوح بين يومين إلى 14 يوما من التعرض للفيروس، وهنا يكون الفرق بين الزكام ومرض كوفيد 19 إذ إن أعراض الزكام تظهر بعد التعرض لأحد الفيروسات المسببة له خلال مدة تتراوح بين يوم إلى 3 أيام فقط.
ويؤكد العناني أن علاج الزكام قد يشمل مسكنات الألم وعلاجات الزكام المتاحة دون وصفة طبية مثل عقاقير إزالة الاحتقان، وعادة يكون الزكام غير ضار على خلاف كوفيد 19، ويتعافى معظم الأشخاص خلال مدة من 3 إلى 10 أيام، غير أن بعض نزلات الزكام قد تستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
أما عن الاختلافات الأخرى بين كوفيد 19 وأنواع الحساسية الموسمية التي تصيب الكثيرين، يقول العناني إن أنواع "الحساسيات الموسمية" لا تسببها الفيروسات، بل هي استجابات من جهاز المناعة تحدث بسبب التعرض لمادة مسببة للحساسية، مثل حبوب اللقاح الموسمية للنباتات.
ووفق العناني فإن كوفيد 19 يمكن أن يسبب ضيق النفس أو صعوبة التنفس، لكن الحساسية الموسمية لا تسبب عادة هذه الأعراض، إلا إذا كان المصاب لديه مشكلة في الجهاز التنفسي مثل الربو الذي قد ينتج عن التعرض لحبوب اللقاح.
وعن علاج الحساسية الموسمية، يبين العناني أنها قد تعتمد على مضادات الهيستامين التي تصرف بوصفة طبية أو من دون، والتي عادة ما تتكون من "بخاخات الأنف" وعقاقير إزالة الاحتقان، مع تجنب التعرض للمواد المسببة للحساسية قدر الإمكان، ومن الممكن أن تستمر أعراض الحساسية الموسمية لعدة أسابيع.
بيد أن الأكثر تشابها في الأعراض تبدو واضحة ما بين الإصابة بكوفيد 19 والإنفلونزا، كما يبين العناني، إذ إنهما من الأمراض التنفسية المعدية التي تسببها بعض الفيروسات وطريقة انتشارها متشابهة ومصاحبة للحمى أو ارتفاع درجات الحرارة والتعب والزكام، لكن طول مدة المرض مختلفة إذ أن كوفيد 19 أكثر مدة من الإنفلونزا.
وينصح العناني الأشخاص من مصابي الأمراض التحسسية الموسمية أن يهتموا بأنفسهم بشكل كبير أثناء تغير الطقس، وخاصة الأجواء غير المستقرة "يصاحبها غبار"، وأن يكون الفرد أكثر حذرا من التعامل مع شخص مريض إنفلونزا أو زكام أو كوفيد 19 إذ أن الوقاية هي الحل الأمثل، كما أن مطعوم الإنفلونزا قد يضمن تقليل الإصابة والأعراض، وهو مطعوم آمن ويؤخذ منذ سنوات عديدة.
ويشير العناني إلى أن هناك أمورا من الممكن أن تساعد في تقليل الأمراض الموسمية، كما في الحرص على تحسين تدفق الهواء في الأماكن المغلقة، وفتح النوافذ، وأيضا تناول أدوية وفيتامينات داعمة تقوي جهاز المناعة، وشرب مشروبات ساخنة تساعد على تهدئة الجهاز التنفسي بشكل دائم، وتجنب مشاركة الأطباق والأكواب والمناشف وغيرها من الأغراض المنزلية إن كان الفرد مريضا، لافتاً إلى أن من هو مصاب بالحساسية عليه إغلاق النوافذ والابتعاد عن مسببات الحساسية.

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