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الأحزاب القومية واليسارية: الشعب الفلسطيني قلب الطاولة في وجه الاحتلال

10/7/2023 11:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بيانا اليوم السبت حول عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتاليا نص البيان:

"يتقدم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بالتهنئة والاعتزاز للشعب الفلسطيني ومقاومته الملحمية، الذي قلب الطاولة في وجه الاحتلال الاستيطاني، وفي وجه المطبعين والمستسلمين، معلنا أن الثورة الشعبية المسلحة هي الخيار الوطني البديل الذي رسمه الشعب الفلسطيني لقضيته وحقوقه الوطنية وهو الرد الحقيقي على جرائم الاحتلال والاستيطان ومشروع الضم والترحيل، وهو البديل لسياسات الرهان على الوعود الزائفة والأوهام المضللة.

ان ما تشهده الأرض الفلسطينية الآن ما هو إلا نموذج للمقاومة الشاملة التي يمتلك الشعب الفلسطيني خبرة تاريخية في اجتراح إبداعاتها وبطولتها، من اجل إسقاط المشاريع التصفوية للتحالف الأمريكي الصهيوني الذي يسعى إلى ما يسمى شرق أوسط أمريكي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى حساب الأمة العربية جمعاء.

إن الإذلال الذي تعرض له جنود الاحتلال ومستوطنوه على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة يجب أن يشكل درساً بليغا ليس فقط للاحتلال وإنما لكل المروجين للمشروع الصهيوني الإحلالي في الوطن العربي الكبير.

يدعو الائتلاف كل القوى الحية لشعبنا الأردني للوقوف صفا واحداً من اجل نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته ومن اجل حماية الأردن وسيادته من المشروع الصهيوني الاستعماري.

النصر للمقاومة ... النصر للشعب الفلسطيني الواحد الموحد

عاش الأردن حراً مستقلاً

7 / 10 / 2023

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية

حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" – الحزب الشيوعي الأردني

حزب البعث العربي الاشتراكي - حزب الحركة القومية – حزب البعث العربي الديمقراطي".

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