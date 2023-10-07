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سياسات القبول.. والتغيير في الجامعات

10/7/2023 11:21:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ابراهيم بدران






ما تزال اصداء تحديد أعداد الطلبة المقبولين في بعض التخصصات في الجامعات الرسمية موضوع نقاش وجدال، سواء من حيث قانونية الإجراء، أو النتائج التي ستترتب عليه، أو إمكانية الاستجابة لاحتياجات سوق العمل ومدى التواؤم بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.
ومرة ثانية ما يزال التفكير على حاله حيث نسرع إلى معالجة النتائج دون مواجهة الأسباب، رغم التجربة التي أثبتت أن (( جوهرالعلة ليس في التخصص)) وانما في قضيتين أساسيتين لا مهرب من التصدي لهما الأولى أن ضعف معّدل النمو الاقتصادي، 2.5 % سنوياً، وغياب مشاريع إنتاجية باتجاه تصنيع الاقتصاد الوطني، كل ذلك سيبقى سوق العمل هلاميا ضعيفا أمام القوى العاملة مهما كان تأهيلها الثانية ان العبرة فيما يتعلمه ويتدرب عليه الطالب ويتمكن منه من مهارات خلال دراسته لأي تخصص.
والمتتبع لما يجري في الجامعات في دول العالم لا يجد مصطلحات مثل تخصص راكد وتخصص مشبع. إذ تعمل الجامعة على تأهيل الخريج ليبني مستقبله كما يريد وليعمل في المجال الذي يمكن ان يتفوق فيه وليس بالضرورة بالتخصص الذي التحق به. ولذا لم تغلق تلك الجامعات تخصصات إنسانية مثل الآثار أو التاريخ أو الجغرافيا أو تخصصات تطبيقية مثل الصيدلة والهندسة رغم الوفرة من الخريجين. وعلى سبيل المثال فإن نسبة خريجي الهندسة الذين يعملون في مجال الهندسة في الولايات المتحدة الأميركية لا يتعدى 50 % والعاملون في القانون والمحاماة من خريجي كلية الحقوق لا يتعدى 10 %.
وفي بريطانيا لا يتعدى الخريجون الذين يعملون بتخصصاتهم 50 % من جميع الخريجين. جوهر المشكلة لدينا هو رغبة الطلبة الدخول في تخصصات جامعية محدودة المقاعد وهذا أمر طبيعي. ان ما هو غير طبيعي تدخل الحكومة في كل عام في برامج القبول وأعداد المقبولين، فتوقع نفسها تحت الضغط الشعبي لزيادة الأعداد، فتستجيب للضغوط ولكن على حساب نوعية التعليم ونوعية الخريج. وهذا يستدعي ان تدرس كل جامعة نسب وأعداد ونوعيات من يلتحقون بالعمل من خريجيها، أي دليل التوظيفية، وتتعرف على الإضافات والتطويرات التي قد تمكن خريجيها من العمل حتى لو كان ذلك خارج تخصصهم. ومثل هذا الأمر يتطلب إقرار الجامعة بأنها شريك في تمكين الطالب من صنع مستقبله في وطنه.
وحقيقة الأمر أن الجامعات وبالتالي خريجوها لا يتغيرون بقرارات إجرائية تحاول ((معالجة الطلب))، وانما تتغير بالتعمق في التغيير لدى الدولة والتغييرالذاتي في الجامعة للوصول الى النتائج المأمولة. وقد يكون ذلك في الاطار التالي.اولا: تشجيع الطلبة للعمل اثناء الدراسة. فمن شأن ذلك ان يساعد على بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقافة العمل والتفهم لمتطلباته، كما وتتيح الفرصة للطالب لأن يكتشف إمكانات أو فرصا لم يكن يعرفها. وتدل الإحصاءات الدولية أن الطلبة الذين يعملون اثناء الدراسة تكون لهم فرص أفضل للالتحاق بوظائف أو أعمال فور تخرجهم. ثانيا: تدريس مادة الريادية وإدارة المشاريع لجميع التخصصات حتى يكون الخريج قادرا على بدء مشروعه بنفسه. والمشاريع الريادية التي يبدأ بها أفراد بداية بسيطة تشكل اكثر من 80 % من حجم الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. كما أن 80 % من طلبة الجامعات في الصين يجهزون مشاريعهم قبل تخرجهم من الجامعة وخاصة في الكليات التطبيقية ثالثا: التشبيك الفعال بين الجامعة والقطاع الخاص والأهلي في مختلف النشاطات ابتداء من المجالس الجامعية المتخصصة ووحدات الإدارة مروراً بالتدريب وانتهاء بالبحث التطبيقي المتخصص الذي يساعد على تطوير منتجات المؤسسات المشاركة سواء كانت سلعا أو خدمات رابعاً: دفع مشاريع التخرج للطلبة لتكون قابلة للتطبيق ما أمكن وفاتحة لانخراط الخريج الجامعي في الحياة العملية
خامساً: تمكين الطلبة، ابتداء من السنة الأولى وحتى التخرج من جميع المهارات الحياتية والقيمية والريادية وانتهاء بالمهارات التخصصية والإبداعية. وهذه تتطلب إعطاءها مساحة زمنية كافية حتى لا تكون مجرد مهارات شكلية، كما تتطلب خبراء مؤهلين وليس بالضرورة نفس أعضاء هيئة التدريس.سادساً: تطوير التأهيل المهني ليصبح (4) سنوات، وليس (3) سنوات كما تتجه وزارة التربية والتعليم، ليصبح تأهيلا تكنولوجيا يحصل الطالب بموجبه على درجة البكالوريوس المهنية أو البكالوريوس التكنولوجية، وبذلك تنتهي ((عقدة الشهادة)) التي تدفع الطلبة نحو الجامعات.
إن واحدا من أهم الأسباب التي تدفع الأكاديميين إلى التمسك بالوضع القائم سواء من حيث البحوث النظرية أو عدم الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص أو متطلبات سوق العمل، هي مسألة الترقية الأكاديمية التي تقوم بشكل رئيسي على الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية العالمية المعروفة، وهذا جيد،
ولكنه غير كاف من منظور وطني ولا بد من التعديل باتجاه الجانب التطبيقي ولو لفترة محدودة كما فعلت الصين وكوريا وماليزيا واليابان وغيرها. من جانب آخر وحتى لا تتكرر اخطاء الماضي وهي استقبال أعداد من الطلبة أكثر من الطاقة الاستيعابية بسبب الضغوط المجتمعية فمن الممكن أن تعلن كل جامعة مقدما عن طاقتها الاستيعابية في كل تخصص وفق معايير هيئة الاعتماد، وبذا تصبح أعداد الطلبة الممكن قبولهم علنية ومعروفة في كل جامعة وفي أي تخصص، ويستطيع الطلبة أن يعرفوا بصورة تقريبية ما هي الفرص أمامهم، وبالتالي يبرمجون نشاطاتهم واجتهاداتهم على أسس واضحة. وتخرج الحكومة من ساحة الضغوط المجتمعية كما كانت الجامعة الأردنية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وأخيراً فإن الخطة المطلوبة وضعها من الحكومة وعلى مدى السنوات القليلة القادمة حتى عام 2030 عنوانها ((الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي الحقيقي المسؤول للجامعات)) وتكون العلاقة بين الإدارة الحكومية والجامعات متمحورة على حل المشكلات التي تعاني منها البلاد وتستلزم البحث العلمي والخبرة الأكاديمية. بمعنى أن تصبح الجامعات ((عقل الدولة)) الذي يواجه الحاضر ويبني المستقبل.

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