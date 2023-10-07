Sunday, 08 October 2023 09:06 GMT

إعلان مواعيد حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

10/7/2023 11:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلنت مديرية الأمن العام أنّ حركة المسافرين والشحن عبر جسر الملك حسين ليوم غد ستكون من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً وستعطى الأولوية خلال ساعات الدوام لحافلات المعتمرين.

وأكّدت أنّه ونظراً للظروف الجارية سيتم وبشكل يومي الإعلان عن مواعيد حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية وفي مساء كل يوم.

مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.

مهيبةً بالجميع التقيّد بأوقات الدوام توفيراً لوقتهم وجهدهم.

MENAFN07102023000072011014ID1107206718

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث