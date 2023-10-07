Sunday, 08 October 2023 09:06 GMT

ارتفاع طفيف على الحرارة وأجواء خريفية بمعظم المناطق

10/7/2023 11:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تشهد الأجواء اليوم ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)

MENAFN07102023000072011014ID1107206714

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث