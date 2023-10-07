ارتفاع طفيف على الحرارة وأجواء خريفية بمعظم المناطق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشهد الأجواء اليوم ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)
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