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توق: بدء تدريس كتب جديدة العام المقبل

10/7/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






كشف رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، عن أن العام الدراسي المقبل 2024-2025 سيشهد بدء تداول وتدريس كتب جديدة لعدد من الصفوف، تشمل اللغتين العربية والإنجليزية، والدراسات الاجتماعية والمهارات الرقمية.
وقال توق إن المركز انتهى من تطوير 3 مباحث لكافة الصفوف، هي الرياضيات، والعلوم، والتربية الإسلامية، فيما ما يزال العمل مستمرا على بقية المباحث الأخرى.
وبين توق، في مقابلة مع "الغد"، أن الخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الثانوية العامة، بشكلها الجديد، التي سيتم تطبيقها في العام الدراسي المقبل، طرحت مباحث جديدة لم تكن موجودة سابقا في الخطة السابقة كالفلسفة وعلم النفس والاجتماع، إضافة الى أن هناك مباحث تغير عدد ساعاتها التدريسية، الأمر الذي استدعى وضع أطر لتطوير المناهج للمباحث الجديدة، فضلا عن تعديل الأطر الخاصة للمباحث الدراسية بما يتناسب مع المباحث الجديدة وعدد الساعات الجديدة المعتمدة في الخطة.
وأكد توق، أن المناهج في كل دول العالم وليس في الأردن فقط هي من أكثر الموضوعات حساسية اجتماعيا وسياسيا، لكننا نأخذ كافة الملاحظات التي تردنا أو نطالعها في وسائل الإعلام بعقل وقلوب مفتوح، فهدفنا وطني ونريد إصدار مناهج نعتز بها.
وأضاف، إننا ندرك الحاجة الماسة لرقمنة المناهج وضرورة توظيف قوة التكنولوجيا وأدواتها في تجويد التعليم وتنويع مصادر التعلم للطلبة، ضمن مبدأ أساسي هو التعليم المتمايز، وبدأنا بالتواصل مع عدة شركات أردنية والاطلاع على خبراتها مع تركيزنا على المنهاج الرقمي التفاعلي وهذا ما نريده، لافتا الى أنه وضمن المنحى التجريبي بدأنا بوضع تصور لمحتوى رقمي في مبحث الرياضيات، وعند استكمال هذا التصور سننتقل إلى مرحلة العمل بموجب الإجراءات المعمول بها في العطاءات.
وبين أن المركز اهتم، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بتقديم دليل لحصص النشاط المدرسي الذي يساعد المعلمين والمعلمات على تطبيق هذه الحصص بالشكل الأمثل والأمتع.

وفيما يلي نص المقابلة:
. هل سيشهد العام الدراسي المقبل كتبا دراسية جديدة، ولأي صفوف؟
 - العام الدراسي 2024-2025 سيشهد وجود كتب جديدة في عدد من المباحث، إضافة الى الكتب الجديدة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.
ففي العام الدراسي المقبل، ستكون هناك كتب جديدة لعدة مباحث هي اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية للصفوف الثاني والخامس والثامن والحادي عشر، واللغة الإنجليزية للصفوف الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر.
كما سيتم طرح مبحث المهارات الرقمية لأول مرة للصفوف السابع والتاسع والحادي عشر، إضافة الى أننا نتأمل أن تكون هناك كتب جديدة للتربية الموسيقية والرياضية والمهنية، والتي سيتم العمل بها وفق النهج المعتمد في المركز، بحيث يتم اختيار 4 صفوف، على أن ينتهي العمل على تطوير هذه الكتب للصفوف كافة خلال 3 سنوات.

. هل هناك مباحث استكمل المركز عملية تطويرها؟
 - أنهى المركز تطوير 3 مباحث لكافة الصفوف هي الرياضيات، والعلوم، والتربية الإسلامية، فيما سينهي المركز العام المقبل المرحلة التالية في تطوير كتب اللغة العربية والدراسات الاجتماعية للصفوف الثاني والخامس والثامن والحادي عشر، وفي العام الذي يليه للصفوف الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر.

. كيف سيستجيب المركز الوطني لتطوير المناهج للتغيرات والتطورات التي تشهدها مرحلة الثانوية العامة اعتبارا من العام المقبل؟
 - الخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الثانوية طرحت مباحث جديدة لم تكن موجودة سابقا، إضافة الى أن هناك مباحث تغير عدد ساعاتها التدريسية، وهذا يستدعي منا في المركز أمرين أساسيين، أولا: وضع أطر لتطوير المناهج للمباحث الجديدة، وثانيا: تعديل الأطر الخاصة لمباحث دراسية بما يتناسب مع المباحث الجديدة وعدد الساعات الجديدة لها.
ومن المباحث الجديدة التي سيتم طرحها في العام المقبل، الفلسفة وعلم النفس والاجتماع، وبالتالي سيتم إعداد إطار لها، أما المباحث الموجودة ولديها أطر خاصة بها كاللغة العربية واللغة الإنجليزية، فستتم مراجعة الأطر الخاصة بها حتى نضمن المدى والتتابع المناسبين للمباحث والوحدات، من أجل تغطية جميع النتاجات التعليمية المطلوبة.
مميزات الكتب
. شهدنا مؤخرا توقيع اتفاقية لتطوير مبحث اللغة الإنجليزية، فهل لك أن تطلعنا على مميزاتها، خاصة وأن بعض طلبة المدارس يعانون من ضعف في اللغة الإنجليزية؟
 - نأمل أن تعالج المناهج والكتب الجديدة في اللغة الإنجليزية مشكلة الضغف الموجود حاليا، ولذلك لجأ المركز الوطني لتطوير المناهج منذ أكثر من سنة إلى طرح عطاء دولي لاستقطاب خبرات مميزة في مجال التأليف في اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، ونحن من هذه الفئة.
إن تدريس اللغة لأبنائها يختلف كليا عن تدريسها لغير الناطقين بها، ولذلك آثر المركز أن يلجأ لشركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وطرح هذا العطاء حسب الأصول المتعارف عليها، ورسا العطاء على شركة متميزة، وهي الشركة البريطانية بيروسون، لكننا سنعمل معها من خلال شركة أردنية تعد ممثلا حصريا لها في الأردن.
وقد جرب هذا المنهاج في أكثر من دولة في العالم، من بينها دول عربية شقيقة وآسيوية، وثبتت نجاعته، لذا نحن الآن ننقل هذه التجربة إلينا.
ولكي نضمن مواءمة المنهاج الجديد مع الإطار العام للمناهج وقيمنا وثوابتنا الوطنية والدينية المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم ونظام المركز، شكلنا لجنة لهذه الغاية، ونأمل أن تخرج هذه اللجنة بالتعاون مع الشركة التي تعاقدنا معها بما يلبي طموحاتنا ويحقق أهدافنا في أن يكون طلبتنا متطورين ومتقدمين في اللغة الإنجليزية، باعتبارها باتت متطلبا أساسيا في مجالات العمل في مختلف القطاعات، محليا وإقليميا وعالميا.
الكتب والتوجيهي
. شهدنا في العامين الحالي والماضي كتبا جديدة للصف الثاني عشر، منها العلوم والرياضيات والتربية الإسلامية، فهل ستطرأ عليها تعديلات كي تتناسب مع امتحان الثانوية العامة بشكله الجديد؟
 - نعم، سيتم إجراء تعديلات، فنحن نعمل على ذلك، وشكلنا عدة فرق لمراجعة الأطر الخاصة للتأكد من الأوزان الجديدة لها، لكي تأخذ ذلك بعين الاعتبار في الكتب الجديدة.
وسيبدأ تطبيق الامتحان بشكله الجديد في العام الدراسي المقبل 2024-2025 على طلبة الصف الحادي عشر، حيث سيتقدم الطلبة للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي (التربية الإسلامية، واللغتان العربية والإنجليزية، وتاريخ الأردن)، لذلك نركز أولويتنا على هذا الموضوع لكي تكون الكتب الجديدة جاهزة.
كما سيشهد الصف الثاني أيضا، كتبا جديدة تتناسب مع الخطة الدراسية المطروحة.

. عادة ما نشهد انتقادات تثار عند تطوير كتب مدرسية جديدة، فما مبرراتها، وكيف يتعامل المركز معها؟
- المناهج في كل دول العالم وليس في الأردن فقط من أكثر الموضوعات حساسية، اجتماعيا وسياسيا، وعندما تكون هناك مناهج جديدة، دائما يطفو إلى الذهن وجود محاولة للتغيير والتبديل في الثقافة.
ونعمل في المركز، وفق منهجية واضحة؛ حيث يمثل الإطاران العام والخاص دستور التأليف للكتب المدرسية، ويتم اختيار فرق التأليف من أفضل الخبرات الأردنية، وتوكل إليها مهمة التطوير.
وتقوم فرق التأليف بإعداد مخطوطة يتم عرضها على المجلس التنفيذي للمركز، ومن ثم تعرض على مجموعات التركيز المكونة من 20 الى 30 شخصا، الذين يقومون بمراجعة المخطوطة وتسجيل ملاحظاتهم لتعود مرة أخرى للمجلس التنفيذي ليأخذها بعين الاعتبار؛ ليصار بعد ذلك إلى عرضها على المجلس الأعلى، وعندما يتم إقرارها تعرض على مجلس التربية والتعليم، الذي بدوره يحيلها إلى لجان مختصة.
إن المركز منفتح على جميع الانتقادات التي ترده، سواء عبر ما يرد على صفحته الرسمية على موقعه الإلكتروني، أو من خلال ما يتم نشره في وسائل الإعلام، ونتعامل مع الملاحظات بعقل وقلب مفتوحين، فهدفنا وطني، ونريد إصدار مناهج نعتز بها.
وبدأ المركز، مؤخرا، بإعداد استبيانات إلكترونية عبر موقعه، حيث يقوم المعلمون والمعلمات والمشرفون والمشرفات الذين يدرسون مباحث المنهاج الجديد، بتقييم تلك المناهج بحيث يكون التركيز على الأسس التربوية والتعليمية وليس على الشكليات.
المنهاج وحقوق الإنسان
. كيف تتعامل المناهج مع قضايا حقوق الإنسان؟
 وقع المركز مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان بداية الأسبوع الماضي، حيث تم تزويده بكتب اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية الجديدة، بهدف ضمان انسجام المحتوى التعليمي في الكتب المذكورة مع مفاهيم حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق الإنسان الفردية والجماعية وواجباته، وسيادة القانون، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وضمان استخدام لغة بسيطة وسهلة الفهم في تدريسها.
وسيقوم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعد مراجعة الكتب من قبل خبرائه، بوضع التوصيات والمقترحات؛ ليصار إلى الاهتداء بها من قبل المركز الوطني لتطوير المناهج في عملية إعادة الطباعة في العام الدراسي المقبل.
كما سيقوم المركز قريبا بإرسال الكتب الى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بهدف ضمان اتساق المحتوى التعليمي مع صورة المرأة التي نصبو إليها، علما أن عملية تطوير المناهج هي عملية ديناميكية مستمرة، فالكتاب الذي صدر في الفصل الأول للعام الحالي قد لا يكون نفسه في العام المقبل، إذ يمكن أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه.

. كيف تقرأون نتائج تقييمات استطلاع مبحث اللغة العربية المطور الذي نفذه المركز على موقعة الإلكتروني؟
- نفرح للنتيجة الإيجابية، وهذا يجعلنا حريصين دوما على تقديم الأفضل لأبنائنا الطلبة على صعيد المعرفة والمهارات والقيم والاتجاهات، والمركز يشجع على النقد كونه في ضوء ذلك نحسن ونطور في كتبنا، لا سيما وأن الفكر التربوي في تطور دائم، إضافة إلى أن حاجات المجتمع متجددة، فلذلك سنستمر في عملية البناء والتطوير، كما أننا سنستفيد من التغذية الراجعة التي تردنا من كافة المصادر، سواء كانت إيجابية أم سلبية.
المناهج والبيئة
. هناك دعوات لمختصين في قطاع التعليم وتقارير دولية تشير إلى أهمية إدماج المفاهيم البيئية في المناهج، فهل لدى المركز توجه إلى ذلك؟
 - نعم، ستكون للمركز خطوات في هذا المجال، فكتاب التربية البيئية ستتم تسميته "البيئة والمناخ" لنعكس الأهمية المطلقة لهذا الموضوع في ظل التغير الكبير على المناخ، وهذا ما شهدناه مؤخرا في ليبيا ودول أخرى عديدة، فلذلك سنركز على هذا الموضوع، وسيتم تضمينه في كتب العلوم بشكل كبير.
وستكون العناية بالبيئة والمناخ جزءا من الموضوعات الدراسية في مباحث الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والمدنية.

. هل تم إدماج المفاهيم الإعلامية والمعلوماتية في الكتب، وما الكتب ولأي صفوف؟ وما أبرز القضايا التي ركزت عليها؟
 - نعمل على هذا الملف منذ فترة، ولدينا فريق تربية إعلامية يساعدنا في هذا المجال، وتم تضمين مفاهيم التربية الإعلامية لغاية الآن في مناهج وكتب اللغة العربية والدراسات الاجتماعية للصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر، إضافة الى كتب التربية الإسلامية من الصفوف الأول حتى الحادي عشر.
وربما نحن نكون السباقين في العالم العربي في إدماج مفاهيم التربية الإعلامية في مناهج التربية الإسلامية.
ولاحظنا وجود بعض الفجوات في كتب الفصل الأول من حيث تضمين إدماج مفاهيم التربية الإعلامية، ويعود السبب في ذلك لأن المؤلفين ليسوا إعلاميين، وليست لديهم مهارات في الإعلام الجديد، ومن أجل ذلك قررنا تغيير منهجية العمل، من خلال مرافقة إعلامي متخصص لفرق التأليف، ونأمل أن تكون كتب الفصل الدراسي الثاني أفضل في هذا الموضوع.

. ما أبرز مفاهيم التربية الإعلامية التي يتم تضمينها في الكتب المدرسية؟
 - تستند تلك المفاهيم إلى الخطة الوطنية للتربية الإعلامية، وإلى الإطار الخاص للتربية الإعلامية التي وضعها أساتذة جامعات وإعلاميون.
ومن أبرز المفاهيم التي تضمنتها الكتب، التفكير النقدي وأساليبة وأدواته، وخطاب الكراهية وأثره على المجتمعات، والتنمر ومخاطره، والإشاعة ومخاطرها على المجتمع، إضافة إلى أدب الحوار واحترام الرأي الآخر، والثقافة القانونية المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، علاوة على ضوابط التعبير عن الرأي، والأمن الرقمي، وكيفية تحقيقه، والحفاظ على البيانات والحسابات الشخصية.
وحدات مستحدثة
. تم مؤخرا استحداث وحدات جديدة في المركز، فهل لك أن تطلعنا عليها، وما مهامها؟
 - أقر المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج مؤخرا ثلاث وحدات أساسية جديدة، هي الدراسات والبحوث، والقياس والتقويم، وضبط الجودة.
بالنسبة لوحدة الدراسات والبحوث، فستكون الموجهة نحو تقييم المنتج والارتقاء بنوعيته، وسيتم هذا الأمر بالتعاون والتنسيق مع كليات التربية في الجامعات الأردنية، حيث سيتم عقد لقاء قريبا مع جميع عمداء كليات التربية في الجامعات الرسمية والخاصة لبحث سبل تعاون بين الطرفين، حتى يصار إلى توجيه رسائل الماجستير والدكتوراه في كليات التربية لتقييم وتطوير المناهج الأردنية التي يعدها المركز.
أما الوحدة الثانية فتتمثل في "القياس والتقويم"، فبحسب نظام المركز، ينص على أن الاختبارات المدرسية، بما فيها الثانوية العامة، هي من صلاحيات المركز.
وكان المركز في المراحل السابقة يركز على إصدار الكتب بأسرع وقت، ولذلك تم تأجيل هذا الموضوع، لكن الآن تم تفعيله بالتفاهم والتنسيق الكامل مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وبدأ المركز بالإعداد لوضع بنك للأسئلة بغرض تطوير الاختبارات المدرسية وامتحان الثانوية العامة.
وفيما يتعلق بوحدة ضبط الجودة، فيقع على عاتقها معرفة مدى اتساق مناهجنا مع المعايير العالمية، من أجل ضمان جودتها، ففي الكثير من المجالات نحن متأخرون، بدلالة نتائج طلبتنا في الاختبارات الدولية، على الرغم من تحسن أدائهم في الامتحانات الأخيرة، ويعود ذلك لأن مناهجنا لا تقترب بدرجة كافية من بعض المعايير العالمية، إضافة الى أن بعض معلمينا ليسوا مدربين بالشكل الكافي والمطلوب للتدريس بما يتلاءم وطرق التدريس الحديثة الموجودة في المناهج التي يصدرها المركز.
مواعيد نهائية
. متى يتوقع الانتهاء من عملية تطوير المناهج كاملة؟
- عملية التطوير يجب ألا تنتهي، كون المعرفة تتحدث بشكل مستمر، والمسؤولية الأساسية ملقاة على المركز لوضع المناهج والكتب المدرسية، لكن في المحصلة النهائية هي مسؤولية وطنية ويجب على الجميع أن يأخذها بعين الاعتبار، ولذلك يسعى المركز الى تعزيز التنسيق مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية المعنية بأعلى مستوياته.

. هل يعكف المركز على إعداد دليل للأنشطة؟
 - انطلاقا من الوعي التام بدور النشاط المدرسي في تكوين شخصية متوازنة ومتكاملة لأبنائنا الطلبة، اهتم المركز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بتقديم دليل لحصص النشاط المدرسي (المدرجة في البرنامج الأسبوعي بواقع حصتين من الصف الأول حتى التاسع) يساعد المعلمين والمعلمات على تطبيق هذه الحصص بالشكل الأمثل والأمتع.
وعكف على إعداد الدليل مجموعة من الخبراء في مجالات متنوعة، ما أدى إلى بناء مجموعة كبيرة من الأنشطة فيما يقرب من عشرة مجالات حيوية (السياسي، والثقافي، والتراثي، والبيئي، والرياضي، والموسيقي، والأدائي، والفني، والريادي، والابتكاري، والصحي، والمهني، والمالي-الاقتصادي).
وانبثقت هذه الأنشطة عن الإمكانات والموارد المتاحة والمتوافرة في المدارس، وتركز على مصادر التعلم المرتبطة بالبيئة المحلية؛ لضمان فرص أفضل لتنفيذ النشاط؛ حيث إن أهم ما يميز هذه الأنشطة هو أنها مستوحاة من الإرث التراثي والثقافي في المجتمع الأردني.
وبدأت اللجنة أعمالها بتنفيذ مسح لجمع آراء المديرين والمديرات والمعلمين والمعلمات والطلبة في مدارس المملكة، تمهيدا لدراسة هذه الآراء والاستفادة منها في تحديد المجالات وبناء الأنشطة.
وروعي في بناء الأنشطة مركزية المتعلم، وبما يحقق انخراطا فاعلا ومؤثرا للطلبة، مع التركيز على إكسابهم مهارات مهمة في عصرنا الحالي، مثل صنع القرار وحل المشكلات، والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، وترك الأثر الإيجابي، والانخراط في العمل التطوعي، فضلا عن إدارة المعلومات والعمليات المالية بكفاءة وترشيد، والتكافل والوئام المجتمعي، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية.
ويتمتع الدليل بمرونة عالية؛ إذ يتيح للمدارس والكوادر التعليمية والإدارية اختيار ما يناسب خصائص الطلبة واهتمامتهم، ويقدم لهم الإرشادات اللازمة من لحظة التخطيط للنشاط مرورا بتنفيذه وحتى تقييم درجة تحقق نتائجه.
ضرورات الرقمنة
. هناك دعوات لمختصين في قطاع التعليم بضرورة البدء برقمنة المناهج، فهل لدى المركز توجه لذلك؟
- ندرك في المركز الحاجة الماسة لرقمنة المناهج وضرورة توظيف قوة التكنولوجيا وأدواتها في تجويد التعليم وتنويع مصادر التعلم للطلبة، ضمن مبدأ أساسي هو التعليم المتمايز، وبدأنا بالتواصل مع عدة شركات أردنية للاطلاع على خبراتها، مع تركيزنا على المنهاج الرقمي التفاعلي وهذا ما نريده، وهو الذي يوظف الذكاء الاصطناعي في تحديد نقاط القوة والضعف للطلبة خلال التعلم، وبالتالي يوجه الطالب/الطالبة إلى مصادر التعلم المناسبة التي تحسن مستوى التعلم وجودته.
وستكون خطواتنا في هذا المجال مدروسة، مع تحديد الأولويات في المباحث الدراسية، وفي المواضيع التي تجعل تعلم التكنولوجيا (مثل الواقع الافتراضي) أفضل وأكثر عمقا وثباتا، وضمن المنحى التجريبي، بدأنا بوضع تصور لمحتوى رقمي في مبحث الرياضيات، وعند استكمال هذا التصور سننتقل إلى مرحلة العمل بموجب الإجراءات المعمول بها في العطاءات.

. هل لدى المركز توجه لإدماج التكنولوجيا في الكتب المدرسية؟
 - بدأ المركز ذلك فعلا منذ عدة سنوات وهو مستمر في ذلك، كما أن جميع هذه الكتب متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمركز للطلبة والمجتمع، فمثلا تتضمن كتب التربية الإسلامية Code QR رمز الاستجابة السريعة لتعلم السور القرآنية والاستماع للتلاوة، والاطلاع على القصص والمحتوى المرتبط بالدرس.
وينطبق الأمر على اللغة العربية، إذ قام المركز بالاستعانة بمجموعة من الشباب والأطفال لتأدية جميع نصوص القراءة والاستماع ومهام التحدث بأسلوب ممتع جاذب للتعلم، وتم توفيرها للمعلمين والطلبة من خلال رمز الاستجابة السريعة، وهذا يعزز تعلم الطالب لغته بما يناسب قدراته، فالبعض يمكن أن يسمع/يقرأ النص مرة فيتقنه، والبعض أكثر من مرة، وهكذا لكل منا قدراته.
ونحن مستمرون في ذلك بما ينسجم مع الأبحاث والدراسات العالمية والتي ينادي بعضها بالتوازن في ذلك.

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