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المدن المستدامة.. جهود حكومية مبعثرة وحلم لا يتحقق

10/7/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






وصف خبراء الجهود الحكومية نحو التحول إلى تطبيق مفهوم المدن المستدامة بأنها "خجولة ولا ترتقي إلى مستوى الطموح، بل تتسم بكونها مبعثرة بين مختلف الجهات المعنية".
ولعل "الحاجة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية لمدن المملكة، وسن تشريعات جديدة، وزيادة الوعي بين المواطنين وصناع القرار من الشروط الواجب اتخاذها للتحول نحو المدن المستدامة في المملكة"، وفق قولهم.
وفي رأي الناشطة في مجال التنمية المستدامة والتغير المناخي الدكتورة مها الزعبي فإن "تحقيق مفهوم المدن المستدامة من قبل صانعي القرار ما يزال بعيد المنال، ولم نصل لمستوى الطموح المطلوب".
ولفتت الزعبي لـ"الغد" الى أن "تطبيق مفهوم المدن المستدامة بشكله الشامل وفي كافة مناطق المملكة محدود، بل ويرتكز ضمن محيط العاصمة عمان".
وبينت أن "المدن المستدامة تشمل عدة عناصر، من بينها إعادة تأهيل البنية التحتية، وتبني برامج حماية اقتصادية، واجتماعية للفئات الفقيرة، وجميعها غير متوفرة لغاية الآن".
وأشارت إلى أن "الرؤية الاقتصادية التي أطلقت العام الماضي ربطت التحديات المُناخية بمسألة تحقيق التنمية الحضرية، والمدن المستدامة".
ولعل "عدم وجود جهة تُعنى بتحقيق مفهوم المدن المستدامة في المملكة، بحيث تكون صاحبة المرجعية في هذا المجال، بل وتتعرض للمساءلة في حال لم تُقم بالمهام الموكلة اليها، يعد أحد التحديات في الوصول للهدف المنشود"، وفق قولها.
وأضافت أن "الجهود الحكومية مبعثرة بين مختلف المؤسسات والوزارات، ما يتطلب أن يقوم مجلس الوزراء بتكليف الجهات القائمة على تطبيق اللامركزية في المملكة بمهمة تحويل مدن المملكة الى أخرى أكثر استدامة".
وشددت على أن "البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمحافظات تقع على عاتقها مسؤولية تطبيق مفهوم المدن المستدامة، وتحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية".
ولا بد، من وجهة نظرها، أن "يرافق تلك العملية بناء قدرات القائمين على البلديات والمجالس لضمان الوصول للمدن المستدامة، ووفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، والخطط التي وضعت لهذه الغاية".
وهنالك "حاجة ملحة لوضع إطاري تنظيمي، وآخر تشريعي يساعد في التحول نحو المدن المستدامة"، كما ذكرت.
وكانت نشأت المدن الذكية المستدامة كإحدى الاستجابات الممكنة لتحديات المرونة والاستدامة الناجمة عن التوسع الحضري السريع غير المسبوق، وصممت لتوفير حلول ذكية قائمة، أو غير قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفق لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (إسكوا).
وتهدف تلك المدن، بحسب إسكوا، إلى "تقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتحديات الحضرية، كالفقر، واللامساواة بين الجنسين، والرعاية الصحية، وتغير المُناخ باتباع نهج محوره المواطن، تقدم بموجبه الحلول له.
وفي رأي رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، فإن "الاستناد إلى مفهوم البنية التحتية القائم على تأهيل الطرق، وشبكات الصرف الصحي والمياه، والكهرباء، يعد من الآليات التي تُسهم في التحول نحو مفهوم المدن المستدامة في المملكة".
وأكد غوشة لـ"الغد"، أن "امتداد وتطور المدن الأردنية عبر سنوات ماضية لم يصاحبه تحديث في البنى التحتية، ما أدى إلى حدوث اختلالات، على سبيل المثال في شبكات تصريف مياه الأمطار".
وبين أن "التوسع العمراني الكبير الذي شهدته المملكة أثر على بيئة المدينة، لذلك ظهرت الحاجة الى ضرورة وجود بعض الكودات التي تتضمن التعامل مع تأثيرات التغيرات المُناخية على الأردن، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة كميات الأمطار الوميضية".
ولفت الى أن "إقرار كودة الهيدرولوجي من مجلس البناء الوطني التي تتضمن اعداد الدراسات المائية والهيدرولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية، تعد من الخطوات المهمة".
ومن وجهة نظره، "يتوجب على الجهات المعنية إدخال تحديثات على البنى التحتية، والتي تقوم على أساسها المدن المستدامة".
كما أن "المشاكل التي يواجهها الأردن نتيجة الظروف الإقليمية والسياسية المحيطة، الى جانب الاقتصادية، تدفع بأن يتم التوجه نحو العمران دون تخطيط مسبق"، وفق قوله.
ورغم أن "ثمة خطوات نحو تطبيق مفهوم المدن المستدامة في المملكة، لكنها ما تزال خجولة، ولم ترتق لمستوى الطموح"، في رأيه.
ومن أجل تحقيق ذلك المفهوم، لا بد من "إعادة النظر في قانون تنظيم المدن والقرى الذي أقر عام 1966 لكونه لم يعالج شأن البيئة المستدامة، والتي ترتبط بمنح حوافز للمستثمرين، وأصحاب المشاريع لدى انشاء أبنية ضمن معايير الاستدامة".
وطرح موضوع المدن المستدامة ولأول مرة في الأردن عام 2008 عندما عقد مؤتمر المدن الرفيقة بالبيئة في منطقة المتوسط، في البحر الميت.
ومنذ ذلك الوقت "بذلت جهود لتحقيق الاستدامة في المدن، ووضعت خطط في هذا المجال، وخاصة على صعيد أمانة عمان الكبرى"، وفق الخبير في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة محمد عصفور.
وبين عصفور أن "العاصمة عمان تعد من المدن القليلة التي خطت بعض الخطوات في تحقيق الاستدامة".
ورغم ذلك فإن "المملكة تفتقر لوجود معايير واضحة وآلية لقياس مدى استدامة المدن، ما يصعب معه الاستدلال على التقدم أو عدمه في تطبيق ذلك المفهوم"، بحسبه.
ومن أجل الوصول الى تلك المرحلة، فإن "هنالك العديد من الخطوات الواجب اتخاذها على صعيد زيادة الوعي بين المواطنين وصناع القرار، وإعداد القوانين والأنظمة التي تساعد في مأسسة عملية الاستدامة"، على حد تعبيره.
وأشار الى أن "الأردن يمُكنه أن يتخذ وضعا أفضل مما هو عليه الآن على صعيد التحول نحو المدن المستدامة، إلا أن النمو السريع للسكان الذي تشهده كافة المناطق يعد من المعيقات لتحقيق ذلك".
وهنالك "حاجة لتضافر كافة الجهود الرسمية والمدنية لتحقيق ذلك الهدف، في وقت تفتقر فيه مؤسسات المجتمع المدني الى تمكين قدراتها لتقوم بدورها في مساندة الجهات الحكومية".
ونوه بأن "التحديات المالية التي تعد عائقا من وجهة نظر الحكومة للتحول، فإن ثمة العديد من الحلول لمواجهتها، مثل تفعيل القوانين ذات العلاقة باستدامة المدن، والشراكة مع القطاع الخاص".

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