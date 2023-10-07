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الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي

10/7/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، والتحرك الدولي اللازم لوقفه وحماية المنطقة من تبعاته، وضمان حماية المدنيين.

وأكد الصفدي، خلال الاتصال، ضرورة إطلاق جهود فورية لوقف التصعيد والعنف اللذين يهددان أمن المنطقة برمتها، وضمان حماية المدنيين، وضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني. كما شدد الصفدي على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات التي تقوضه وتؤجج التوتر.

وأكد الصفدي أن تفاقم العنف والتصعيد لن يؤدي إلا إلى ما هو أسوأ، خصوصاً في ضوء التدهور المستمر في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات التي تكرس الاحتلال، وغياب أي أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تحتاجه المنطقة ضرورة لضمان الأمن والاستقرار.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور حول سبل وقف التصعيد، وحماية المنطقة من دوامات عنف جديدة.

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