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أبو عبيدة: عشرات الأسرى من الضباط وجنود الاحتلال في قبضتنا

10/7/2023 11:21:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة ، "إن عشرات الأسرى من الضباط وجنود الاحتلال في قبضتنا."

وأضاف في بيان اليوم السبت، أنه تم تأمين الأسرى في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة.

وأكد أنه تم مهاجمة عدد من أهداف الاحتلال، خارج فرقة غزة في "أوفاكيم" و"نتيفوت" و"مشمار هنيغف"، وأنهم في خوض مواجهات ضارية في "بئيري" و"سديروت".

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