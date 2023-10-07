أبو عبيدة: عشرات الأسرى من الضباط وجنود الاحتلال في قبضتنا

أبو عبيدة: عشرات الأسرى من الضباط وجنود الاحتلال في قبضتنا
التاريخ
10/7/2023 11:21:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة ، "إن عشرات الأسرى من الضباط وجنود الاحتلال في قبضتنا."
وأضاف في بيان اليوم السبت، أنه تم تأمين الأسرى في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة.
وأكد أنه تم مهاجمة عدد من أهداف الاحتلال، خارج فرقة غزة في "أوفاكيم" و"نتيفوت" و"مشمار هنيغف"، وأنهم في خوض مواجهات ضارية في "بئيري" و"سديروت".
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