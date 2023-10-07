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نتنياهو: ما حدث لم يسبق له مثيل في إسرائيل.. وسننتقم لهذا اليوم الأسود

10/7/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستضرب حماس في كل مكان وبكل قوة.
وقال في كلمة متلفزة ثانية السبت إن الجيش الإسرائيلي يستعيد السيطرة الآن على آخر المستوطنات التي دخلها المسلحون.
وأضاف: "ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل، وسننتقم لهذا اليوم الأسود".
وشدد على أن حركة "حماس مسؤولة عن سلامة كل رهينة لديها".
وتعهد بأن "إسرائيل ستنتصر في الحرب على حماس، ولكن الثمن سيكون باهظا".
وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بلاده بأنها "في حالة حرب" مع حركة حماس.
وجاء ذلك في كلمة متلفزة كانت الأولى منذ أن شنت حركة حماس هجوماً كبيراً متعدد الجبهات على إسرائيل فجر اليوم السبت.
وأمر نتنياهو باستدعاء جنود الاحتياط ووعد بأن حماس "ستدفع ثمناً لم تعرفه حتى الآن".
وقال نتنياهو: "نحن في حالة حرب.. ليست عملية وليست جولة.. بل في حالة حرب". وأكد أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب".

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