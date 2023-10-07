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في 15 عاما.. 4 حروب سابقة بين الفلسطينيين والاحتلال

10/7/2023 11:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن بلاده "في حالة حرب" مع حركة حماس الفلسطينية التي أطلقت صواريخ وتسلّلت إلى أراض إسرائيلية انطلاقاً من قطاع غزة، وخاضت اشتباكات ميدانية مع جنود.
وسبق أن خاضت إسرائيل في 2008 و2012 و2014 و2021 أربع حروب مع الفصائل الفلسطينية في غزة منذ أن انسحبت قواتها ومستوطنوها من القطاع في العام 2005.
"الرصاص المصبوب"
في 27 كانون الأول(ديسمبر) 2008، أطلقت إسرائيل حملة ضربات جوية ضد مواقع في غزة، في عملية أطلقت عليها تسمية "الرصاص المصبوب"، بهدف منع الفلسطينيين من إطلاق صواريخ على إسرائيل. ولاحقا نشرت قوات مشاة.
وإلى أن أعلن عن وقف إطلاق النار استشهد 1440 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، و13 إسرائيليا.
"عمود السحاب"
في 14 تشرين الثاني(نوفمبر) 2012، بدأ تصعيد عسكري عندما اغتالت إسرائيل قائد العمليات العسكرية في الجناح المسلح لحركة حماس أحمد الجعبري. ونفذت إسرائيل عملية أطلقت عليها اسم "عمود السحاب" استمرت ثمانية أيام، وأدت إلى استشهاد 177 فلسطينياً وستة إسرائيليين قبل تطبيق هدنة رعتها مصر.
"الجرف الصامد"
في 8 تموز(يوليو) 2014، بدأت عملية "الجرف الصامد" على غزة التي هدفت إلى وضع حد لإطلاق الصواريخ وتدمير الأنفاق. وأسفرت العملية عن استشهاد 2251 شخصا في الجانب الفلسطيني معظمهم مدنيون، و74 في الجانب الإسرائيلي، بينهم 68 جندياً.
"حرب الأحد عشر يوما"
في أيار(مايو) 2021 ردّت إسرائيل على رشقات من الصواريخ أطلقتها حماس بحملة عسكرية استمرّت 11 يوماً تخلّلتها ضربات جوية وقصف مدفعي، ما أوقع 248 شهيدا في غزة، بينهم 66 طفلاً. في الجانب الإسرائيلي قتل 13 شخصاً، بينهم جندي واحد.
وكانت حماس أطلقت الصواريخ في أعقاب صدامات بين قوات أمن إسرائيلية وفلسطينيين في مجمع المسجد الأقصى في القدس أوقعت مئات الجرحى الفلسطينيين.
"اشتباكات مع الجهاد الإسلامي"
في أيار(مايو) 2023 أسفرت خمسة أيام من القتال بين إسرائيل والجناح المسلح في حركة الجهاد الإسلامي عن 33 شهيدا في قطاع غزة وقتيلين في إسرائيل، هما عامل فلسطيني ومسن إسرائيلي.
أسفرت الضربات الإسرائيلية عن استشهاد ستة من قياديي الجهاد الإسلامي. وضمّت حصيلة الشهداء في غزة ستة أطفال وعددا من المدنيين، وتوقّفت الاشتباكات بهدنة تم التوصل إليها بوساطة مصرية. - (وكالات)

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