عدد قتلى اسرائيل في عملية طوفان القدس يتخطى 300 قتيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وسائل إعلام عبرية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 والجرحى أكثر من 1600 نتيجة هجمات حركة حماس على عدد من المستوطنات في عملية تم اطلاقها تحت اسم طوفان القدس.
وقالت أيضا بأن الجيش الاسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية بينها دبابات إلى سديروت.
وقد أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل قائد لواء ناحال خلال الاشتباكات على حدود غزة فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية بأن 50 رهينة في أيدي كتائب القسام داخل أحد المطابخ بمنزل في مستوطنة ناحل عوز .
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