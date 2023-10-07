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عدد قتلى اسرائيل في عملية طوفان القدس يتخطى 300 قتيل

10/7/2023 11:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وسائل إعلام عبرية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 والجرحى أكثر من 1600 نتيجة هجمات حركة حماس على عدد من المستوطنات في عملية تم اطلاقها تحت اسم طوفان القدس.

وقالت أيضا بأن الجيش الاسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية بينها دبابات إلى سديروت.

وقد أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل قائد لواء ناحال خلال الاشتباكات على حدود غزة فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية بأن 50 رهينة في أيدي كتائب القسام داخل أحد المطابخ بمنزل في مستوطنة ناحل عوز .

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