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رسالة شديدة لـ نتنياهو: ننصحك أن تحسب ألف حساب

10/7/2023 11:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، أبو عبيدة، إن كلمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تدلّ على الأزمة العميقة التي أصابت الكيان بعدما شاهدوا بأس مقاتلي الكتائب في معركة طوفان الأقصى.

وأضاف أبو عبيدة إن تهديد نتنياهو لغزة ومقاومتها وشعبها هو لعبة خاسرة واسطوانة مشروخة، متسائلا:“أتهددنا بالجيش الذي تساقط كالجراد أمام مقاتلينا؟ أم الذين فرّوا بالمئات تاركين أسلحتهم ودباباتهم وراءهم؟ ننصحك أن تحسب ألف حساب”.

وتابع أبو عبيدة:“تحدثنا اليوم عن عشرات الأسرى من ضباطكم وجنودكم، ونطمئنكم أن عددهم أضعاف أضعاف ذلك، وهم متواجدون في كلّ المحاور والمناطق في قطاع غزة، فلا تخطئ التقدير، وإذا كنت تتظاهر بالحرص عليهم، فلتعلم أن هؤلاء الأسرى يجري عليهم ما يجري على كلّ الأهل في غزة”.

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