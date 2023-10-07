رسالة شديدة لـ نتنياهو: ننصحك أن تحسب ألف حساب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، أبو عبيدة، إن كلمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تدلّ على الأزمة العميقة التي أصابت الكيان بعدما شاهدوا بأس مقاتلي الكتائب في معركة طوفان الأقصى.
وأضاف أبو عبيدة إن تهديد نتنياهو لغزة ومقاومتها وشعبها هو لعبة خاسرة واسطوانة مشروخة، متسائلا:“أتهددنا بالجيش الذي تساقط كالجراد أمام مقاتلينا؟ أم الذين فرّوا بالمئات تاركين أسلحتهم ودباباتهم وراءهم؟ ننصحك أن تحسب ألف حساب”.
وتابع أبو عبيدة:“تحدثنا اليوم عن عشرات الأسرى من ضباطكم وجنودكم، ونطمئنكم أن عددهم أضعاف أضعاف ذلك، وهم متواجدون في كلّ المحاور والمناطق في قطاع غزة، فلا تخطئ التقدير، وإذا كنت تتظاهر بالحرص عليهم، فلتعلم أن هؤلاء الأسرى يجري عليهم ما يجري على كلّ الأهل في غزة”.
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