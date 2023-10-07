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بايدن يصدر تعليمات لإدارته بتكثيف الاتصالات في الشرق الأوسط

10/7/2023 11:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أصدر تعليمات لإدارته بتكثيف الاتصالات في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بايدن: "لقد أمرت إدارتي بالبقاء على اتصال دائم مع الأطراف في المنطقة، بما في ذلك مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وعمان والإمارات العربية المتحدة، وكذلك مع شركائنا الأوروبيين والسلطات الفلسطينية".

وأكد الرئيس الأمريكي إنه سيبقى على اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وناقش بايدن الوضع حول إسرائيل مع أعضاء الكونغرس، وكذلك مع ملك الأردن.
وأصدر بايدن تعليماته لفريق الأمن القومي للعمل مع إسرائيل، مضيفا "الجيش مع الجيش والاستخبارات مع الاستخبارات والدبلوماسيون مع الدبلوماسيين، كل ما تحتاجه إسرائيل".وكالات


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