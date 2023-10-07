بايدن يصدر تعليمات لإدارته بتكثيف الاتصالات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أصدر تعليمات لإدارته بتكثيف الاتصالات في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال بايدن: "لقد أمرت إدارتي بالبقاء على اتصال دائم مع الأطراف في المنطقة، بما في ذلك مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وعمان والإمارات العربية المتحدة، وكذلك مع شركائنا الأوروبيين والسلطات الفلسطينية".
وأكد الرئيس الأمريكي إنه سيبقى على اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وناقش بايدن الوضع حول إسرائيل مع أعضاء الكونغرس، وكذلك مع ملك الأردن.
وأصدر بايدن تعليماته لفريق الأمن القومي للعمل مع إسرائيل، مضيفا "الجيش مع الجيش والاستخبارات مع الاستخبارات والدبلوماسيون مع الدبلوماسيين، كل ما تحتاجه إسرائيل".وكالات
MENAFN07102023000072011014ID1107206700
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.