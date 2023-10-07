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نتنياهو: اتخذنا قرارا بتدمير حماس والجهاد

10/7/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني اتخذ قرارا بالموافقة على تدمير القدرات العسكرية لحماس وحركة الجهاد.

وشدد نتانياهو على أن إسرائيل "مقبلة على حرب طويلة وصعبة. لقد فرضت علينا الحرب نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس".

وأضاف: "تنتهي المرحلة الأولى في هذه الساعات بتدمير معظم قوات العدو التي توغلت في أراضينا".

وتابع: "في الوقت نفسه بدأنا التشكيل الهجومي وسيستمر دون تحفظ ودون راحة حتى تحقيق الأهداف". وكالات


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