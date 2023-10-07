نتنياهو: اتخذنا قرارا بتدمير حماس والجهاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني اتخذ قرارا بالموافقة على تدمير القدرات العسكرية لحماس وحركة الجهاد.
وشدد نتانياهو على أن إسرائيل "مقبلة على حرب طويلة وصعبة. لقد فرضت علينا الحرب نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس".
وأضاف: "تنتهي المرحلة الأولى في هذه الساعات بتدمير معظم قوات العدو التي توغلت في أراضينا".
وتابع: "في الوقت نفسه بدأنا التشكيل الهجومي وسيستمر دون تحفظ ودون راحة حتى تحقيق الأهداف". وكالات
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