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حماس تمطر عسقلان بعشرات الصواريخ- فيديو

10/7/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، بقصف مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي القصف الذي نفذته كتائب القسام.



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