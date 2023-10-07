حماس تمطر عسقلان بعشرات الصواريخ- فيديو
التاريخ
10/7/2023 11:21:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، بقصف مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي القصف الذي نفذته كتائب القسام.
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