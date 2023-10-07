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الجيش الإسرائيلي: الأحد سيكون يوما صعبا للإسرائيليين

10/7/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الجيش الإسرائيلي إن اليوم الأحد سيكون يوما صعبا للإسرائيليين مع إعلان أعداد وأسماء قتلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه وبعد تقييم الوضع تقرر إعلان قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.

وأفاد بأن الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تماما، طالبا من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة.

وجاء إعلان الجيش عقب تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار من خلالها إلى أن القوات الإسرائيلية دمر معظم القوات التي توغلت في المستوطنات.

وقال نتنياهو إنه تم انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية والقضاء على جزء كبير من قوات "حماس" المتواجدة في المستوطنات الإسرائيلية.

وصرح بأن مجلس الوزراء وافق على قرارات لتدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد. وكالات



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