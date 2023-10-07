الجيش الإسرائيلي: الأحد سيكون يوما صعبا للإسرائيليين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الجيش الإسرائيلي إن اليوم الأحد سيكون يوما صعبا للإسرائيليين مع إعلان أعداد وأسماء قتلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.
وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه وبعد تقييم الوضع تقرر إعلان قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.
وأفاد بأن الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تماما، طالبا من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة.
وجاء إعلان الجيش عقب تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشار من خلالها إلى أن القوات الإسرائيلية دمر معظم القوات التي توغلت في المستوطنات.
وقال نتنياهو إنه تم انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية والقضاء على جزء كبير من قوات "حماس" المتواجدة في المستوطنات الإسرائيلية.
وصرح بأن مجلس الوزراء وافق على قرارات لتدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد. وكالات
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