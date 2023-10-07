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قراءة في المشهد الفيصلاوي

10/7/2023 11:21:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






ما يجري في النادي الفيصلي من تخبط إداري وفني، يعود بالدرجة الأولى لتداعيات انتخابات النادي التي جرت قبل بداية الموسم الكروي الحالي، والتي قد تساهم في مزيد من الانتكاسات، في حال لم تظهر الإدارة حكمة وحنكة في إدارة المشهد.
القاعدة التي بنى عليها الفيصلي تحضيراته للموسم الكروي الحالي، كانت“مهلهلة وضعيفة”، ما يعني أن كل ما يأتي من بناء على هذه القاعدة، سيكون معرضا للانهيار في أي لحظة، لأن الأساسات ضعيفة، وفي حال كان هناك نجاحات، فإنها تكون بتيسير من رب العالمين ودعاء الوالدين، وليس بذكاء الإدارة أو قوة الفريق.
الفيصلي منذ البداية، أعلن تجديد عقد المدرب جمال أبو عابد، رغم غياب التجانس مع الإدارة لمواقف انتخابية، وكان البعض ينتظر إخفاق أبو عابد ليقوم بعزله، ليشكل هذا المشهد أولى حالات الضعف في الفريق، حيث كان الأجدى بالإدارة التي تعرف أنها مقبلة على مشاركة بدوري أبطال آسيا، اختيار مدرب أجنبي متمكن ومتمرس، وتجنب تجديد عقد أبو عابد، ليس لأنه لا يليق بالفيصلي، بل لأن“النار” ستشتعل بين الإدارة وجمال في أي وقت لغياب التجانس والانسجام، وهو ما حصل بالفعل، ما انعكس سلبا على الفريق الذي ظهر“مهلهلا” بعد هذه التغييرات في الجهاز الفني.
الخطأ الثاني الذي ارتكبه الفيصلي، هو محاولته بتسريع الهروب من تداعيات أزمة استقالة أبو عابد، ليسقط في وحل التعاقد مع مدرب آخر لا يليق بالفيصلي وطموحاته، ما تسبب في أزمة أخرى داخل النادي بسبب هذا القرار، لتتعمق الأزمة مع المدرب التونسي الذي ظهر بإمكانيات لا تليق بحجم الفيصلي وتاريخه، ما تسبب في إحراج الإدارة التي وجدت نفسها في موقف صعب أمام الجماهير، ما دفعها لخطأ جديد يتمثل في خيار ابعاد المدرب التونسي غازي الغرايري، رغم مرور وقت قصير على تعيينه.
الفيصلي، كاد يسقط في مزيد من الأخطاء عندما حاول استقطاب المدرب جمال محمود قبل أن تتعثر المفاوضات في اللحظات الأخيرة.
الخطأ ليس لأن جمال محمود لا يملك الإمكانات، بل أنه ربما يكون أحد أفضل المدربين المحليين في الوقت الحالي، ولكن الخطأ يكمن في أن جمال محسوب على نادي الوحدات الخصم التقليدي للفيصلي، وبالتالي، فإن الجمهور الفيصلاوي لن يكون متقبلا لأي تعثر، ما سيدفعه للمطالبة في أول تعثر بإبعاده وبالتالي عودة الأزمة إلى المربع الأول.
الفيصلي بلا ناطق إعلامي ولا تجانس إداري وكل“يغني على ليلاه”.. مشهد يجسد الحال المرير. . فهل نشهد تغييرات قريبة في النهج بما يليق باسم ومكانة الفيصلي.

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