Sunday, 08 October 2023 09:04 GMT

بوحمرون قادم

10/7/2023 11:21:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






وكأن القادم أصعب بما يقدمه بعض ((العامة)) من غير أصحاب الاختصاص في تجييش مجتمع، وكأن القادم أسوأ بما يمثله ضعف منطق وأدوات ((أصحاب الاختصاص)) بطريقة تبريرهم لحقيقة لا شك فيها، وكأن القادم، ما لم يكن هناك قرار حكومي وطني ملزم لا رجعة فيه في حماية الجيل القادم بتعجيل إعطاء المطعوم سيكون أصعب، وكأن القادم سيغير تشكيلة المجتمع ويقلب حياة من نستثمر بهم إن بقينا بعيدين عن العلم والعلماء ونهتم ونتابع الدجالين والمشككين.
نعم؛ نعيش مجتمعا فيه من يرى نفسه أقدر من أبي بكر الرازي في بيان الفرق بين الحصبة والجدري، نعيش مجتمعا يرى أن جون فرانكلين وفريق العلماء ممن أوجدوا لقاح ((الحصبة)) مطلع الستينيات ليسوا أكثر من هواة في حل مشكلة مرض، لينسوا أنهم هم من جعلوا منه مرضا نادرا، نعيش مجتمعا فيه من يهوى التشكيك والبطلان ويرى الكثير منهم نفسه مستهدفا! مجتمعا فيه من لا يعرف الفرق بين المرض بسبب فيروسي والمرض بسبب جرثومي، وتراه يصرف وصفة طبية لكل المجتمع.
الحصبة أو ما يسمّى ((بوحمرون)) والذي قتل مئات الآلاف ونهش أجساد الأطفال وزعزع حياة كثير من الكبار والدول قديما نراه قادما ما لم نكن أكثر وعيا بأخذ الاحتياطات من لقاح نعلمه ونعلم فوائده، لقاح تلقيناه ونحن صغار لنمنعه عن أبنائنا ونحن كبار دون تفكير.
نشهد اليوم، مؤكدا، أكبر آثار كورونا على سلوك المجتمع كونها سببا في تعطل الاستمرار ببرامج التطعيم الوطنية في العامين الماضيين، فأصبحنا بتأخرها نراها ترفاً أو استهدافا، نعم؛ اليوم سأحمّلُ المعنيين كما هم الآباء المسؤولية لإطالة وتأخير استئناف التطعيم بعد أن تم إعلان انتهاء جائحة كورونا منذ مدة طويلة، اليوم سأحمّل المسؤولية للمسؤول الذي لم يتمكن من اختيار كلماته عند حديثه إعلاميا أن هناك فرقا بين مفهوم التسجيل لمطعوم ومفهوم السلامة لمطعوم فأصبح كلامه مرجعية ناقصة، اليوم سأحمّل الجميع المسؤولية إن تأخر القرار بإعطاء المطعوم.
اليوم لا مجال لسماع فتاوى الباحثين عن متابعين، فمن نتحدث عنهم جيل الوطن والمستقبل، اليوم هناك حاجة عاجلة لخطوة مهمة في سلامة أطفالنا وتسهيل منحهم المطعوم، فلا وعي ولا منطق فيمن يرى أن هناك بيننا من سيغامر بأبنائنا، ولنعلم أن لا سلامة نعيشها بغير استكمال البرنامج الوطني للتطعيم، فهو ليس وليد اليوم ولا فكرة مستحدثة ولا ترف نطلبه، كلنا نعلم ونعيش نجاح هذا البرنامج منذ ولادتنا، فلا منطق إن نمنعه عن أولادنا، ولا تنسوا إن كنتم تتابعون في قراراتكم حديث العامة أن تختاروا منها وعي وقصص الجدات والآباء عن تعبهم وسهرهم وبكائهم وهم يعالجون من أصابه بوحمرون سابقا.

MENAFN07102023000072011014ID1107206694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث