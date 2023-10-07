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2024.. اقتصاديا لن يكون سهلا

10/7/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لن يكون العام المقبل عاماً سهلاً على الاقتصاد الأردني، فالكثير من التحديات ستستمر بكل تفاصيلها في المشهد العام، متأثرًا بمجموعة من العوامل التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، منها ما هو محلي وآخر إقليمي ودولي.
من المتوقع أن تواجه المملكة عددا من التحديات الاقتصادية في عام 2024، ومن بين هذه التحديات التوظيف، المرتبط أساسًا بقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة، والمعروف أن معدلات البطالة المرتفعة (22 %) تشكل واحدة من أكبر التحديات التي تقلق صانع القرار في الأردن، خصوصًا البطالة في صفوف الشباب، مما يتطلب توفير فرص عمل أكثر لتلبية الطلب المتزايد على العمل، ولن يكون هذا إلا من خلال دفع عجلة الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية في البلاد وجذب مستثمرين جدد.
وهنا يجب على الحكومات السعي لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في عام 2024، الأمر الذي يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون الوصول إلى معدلات نمو مستدامة خارج الإطار التقليدي الذي تحقق فيه خلال السنوات العشر الماضية.
أما الدين العام بخدمته السنوية، فهو يعد كبيراً، ويصل إلى حوالي 1.6 مليار دينار، وبإجمالي دين اقترب من حاجز الـ40 مليار دينار، أو ما نسبته 115 % من الناتج المحلي الإجمالي، والحقيقة هي أن الحكومة الأردنية تواجه تحديا كبيرا في إدارة الدين العام وتوفير الأموال اللازمة لتمويل النفقات الحكومية ومشاريع التنمية، وقد يكون الدعم السياسي الدولي الذي توفر للمملكة خلال السنوات الماضية، وفر مساحات مالية جديدة للاقتراض، إضافة لعلاقة إيجابية مع المانحين والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
الفقر والبطالة هما قضيتان مزمنتان في المشهد الاقتصادي، ويمكن القول إن ما تمّ في هذا الملف يبدو أشبه بإدارة الأمور أكثر من إيجاد حلول اقتصادية ناجعة، والدليل على ذلك تنامي معدلات الفقر لأكثر من 28 %، ومن المتوقع أن يكون لهذه القضية تأثير كبير على الاقتصاد، مما يتطلب حلولًا فعالة لتعزيز التنمية الاجتماعية وتوفير فرص العمل.
لمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات نشطة ومنظمة، بما في ذلك تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز التعليم والتدريب المهني، وتنمية وتنويع القطاعات الاقتصادية.
تعزيز الاستثمار الوسيلة الأكثر نجاعة لمواجهة التحديات السابقة، وهنا ينبغي تحسين مناخ الاستثمار في الأردن من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز للمستثمرين الوطنيين والأجانب، لأنه سيساهم ذلك في زيادة فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
الحكومة مطالبة بتنويع الاقتصاد الأردني وتطوير قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع عملية ممنهجة لتعزيز التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل وتوجيه التعليم العالي نحو تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
تنمية التجارة الخارجية من خلال تشجيع التصدير وتوسيع قاعدة الصادرات وسيلة مهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد نحو الاستقرار مع تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.
توفير الإجراءات المذكورة أعلاه يتطلب جهودًا متكاملة من الحكومة والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل للمواطنين الأردنيين.

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