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النفط على 150 دولارا للبرميل أو على 50 دولارا.. أيهما أفضل للاقتصاد الأردني؟

10/7/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








جواب السؤال في عنوان هذا المقال قد يبدو سهلا: الأردن بلد غير نفطي وعليه فإن الأفضل لاقتصاده حتما أن يكون سعر النفط منخفضا. لكن_ وههنا سبب هذا المقال_ ربما سيكون النفط على 150 دولارا للبرميل حاملا لكثير من البركات للاقتصاد الأردني لا سيما إذا ترافق مع سياسات عامة حصيفة في قطاع الطاقة والاقتصاد عموما.
لنبدأ من إضاءات التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) لسنة 2022.
- ارتفعت مبيعات الطاقة الكهربائية إلى شركات التوزيع بنسبة 6 % في 2022.
- ارتفعت كلفة شراء نيبكو للطاقة من مصادر التوليد المختلفة بنسبة
5.5 % لتصل إلى 71 فلسا للكيلوات/ ساعة، مقابل 67 فلسا في 2021.
- شكل الغاز الطبيعي 99.9 % من الوقود المستهلك في محطات التوليد بدون حساب محطة العطارات وما حرقت من الصخر الزيتي. فيما شكل الديزل والوقود الثقيل مجتمعين حوالي 1 في الألف من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
- في 2022 شكلت الطاقة المتجددة من الرياح 8 % من مجمل مشتريات نيبكو من الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية 11 % والعطارات 5 % فيما استوردت الشركة 1 % من مشترياتها من مصر والباقي (74 %) من مشاريع التوليد التقليدية التي تستخدم الغاز الطبيعي.
نستنتج من أعلاه أن قطاع الطاقة الكهربائية في الأردن معزول بشكل كبير عن تقلبات أسعار النفط العالمية وأيضا أسعار الغاز الطبيعي المسال وذلك لاعتماده أساسا على الغاز الطبيعي عبر الأنابيب والطاقة المتجددة وحديثا على الصخر الزيتي من مشروع العطارات. والقرينة الواضحة هنا أن كلفة الكيلوات على نيبكو زادت فقط بأقل من 6 % في سنة 2022 التي ارتفع فيها سعر النفط بمعدل يتجاوز 50 % عن 2021. ذلك أن الغاز الطبيعي عبر الأنابيب له_ بحسب ما رشح من اتفاقية الغاز_ سعر أقصى وسعر أدنى مرتبطان بسعر برميل نفط برنت، حيث الحد الأدنى للسعر هو 5.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، عندما يكون سعر النفط 30 دولارًا للبرميل أو أقل، والحد الأعلى عند 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر نفط 320 دولارًا للبرميل أو أعلى. مما يعني أن كلفة الغاز ترتفع بنسبة 1 % فقط عند ارتفاع برميل برنت بنسبة 10 %. والطاقة المتجددة والتي شكلت 19 % من مشتريات نيبكو سعرها غير مرتبط بتاتا بسعر النفط ناهيك عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المشاريع الصغيرة على أسطح البنايات والتي لا تدخل في حسابات نيبكو وتساهم بحوالي 10 % من مجموع الطاقة الكهربائية المستهلكة وطنيا.
بالتزامن مع مناعة ومرونة قطاع الطاقة الكهربائية الأردني في مواجهة أي ارتفاع كبير بأسعار النفط فإن حصة النفط من إجمالي خليط الطاقة الأردني في انحسار مستمر. فقد شكل النفط 45 % من خليط الطاقة الكلي في 2021 (محسوبا بالكمية لا الكلفة) بانخفاض ملحوظ عن مستوى 2020 (48 %) و 2019 و2018 (54 % للسنتين) و 2017 (57 %).
ما يزيد من التفاؤل بمناعة الاقتصاد الأردني ضد ارتفاع أسعار النفط أن انخفاض استهلاك النفط ليس انخفاضا نسبيا فقط بل انخفاض سنوي بالأرقام المطلقة أيضا. فقد انخفض استهلاك النفط في 2021 عن 2020 بنسبة 3 % فيما انخفض استهلاك 2020 عن 2019 بنسبة 21 %. وكان استهلاك الاقتصاد الأردني من النفط في 2021 أقل من مستوى 2017 بنسبة 30 %.
هو إذن أمر جلي وواضح. نمو مطرد سنوي في كهربة الاقتصاد الأردني وابتعاد تدريجي مستمر عن النفط ومشتقاته. أي انتقال القطاعات المختلفة إلى استهلاك أكبر للكهرباء على حساب المشتقات النفطية مثل استبدال سيارة بنزين بسيارة كهرباء أو تحويل التدفئة من بويلر الديزل الى التكييف الكهربائي وتغيير مصنع مرجل الديزل إلى التسخين بالطاقة الكهربائية. وربما إذا ما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في الفترة المقبلة فإن هذا سيسرع من الانتقال إلى الكهرباء في قطاعات اقتصادية متعددة كالنقل والصناعة والزراعة وغيرها.
كذلك فإن ارتفاع أسعار النفط عالميا سيترجم إلى رواج اقتصادي في دول الخليج العربي الشقيقة والتي يسكن ويعمل فيها مئات الآلاف من الأردنيين العاملين. مما سيترجم حتما إلى زيادة حجم الصادرات الأردنية وارتفاع في حوالات المغتربين ونمو السياحة الخليجية والاستثمار الخليجي في الأردن ناهيك عن احتمال زيادة المساعدات الخليجية المباشرة وغير المباشرة للأردن.
أخيرا فان ارتفاع سعر النفط عالميا قد يساهم في إجبار الحكومة الأردنية على التخلي عن الواقع الاحتكاري الحالي في سوق المشتقات. فالشكوى الشعبية من ارتفاع أسعار المشتقات قد تعني إجبار الحكومة على التخلي عن إعطاء كل حلقات التزويد هوامش ربحية عالية ومضمونة والتوجه تحو سوق للمشتقات النفطية فيه منافسة تامة حقيقية.
على الأغلب لن يصل النفط إلى 150 دولارا للبرميل. لكنه إن وصل هذه المستويات قد يكون أكثر نفعا للاقتصاد الأردني من هبوطه إلى 50 دولارا للبرميل.
المهم أن تكون السياسة الوطنية للطاقة واضحة في تشجيع وعدم عرقلة التحول المطرد لكهربة القطاعات الاقتصادية والاستفادة من التقدم في تقنيات الطاقة المتجددة، خصوصا في التخزين لزيادة حصة الطاقة المحلية، والتركيز بشكل ملح على توفير مصدر آخر للغاز الطبيعي من محيطنا العربي مع نهاية الاتفاقية الحالية للغاز بعد حوالي 12 سنة. لأن الغاز الطبيعي سيبقى _غالبا_ جزءا مهما من خليط الطاقة لسنوات قادمة.

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