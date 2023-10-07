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المعلم.. المختار.. الشرطي.. والآغا..!

10/7/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








كل التقدير وبلا حدود للمعلمين والمعلمات في كل مكان وفي كل أيام العام. إنهم صُناع الفارق الحاسم بين ظلامية الأمية ونورانية المعرفة. وهم الذين يبددون غربة الفرد عن العالم ويزودونه بالأدوات التي لا بديل عنها لبدء تحاور فصيح واع معه والانخراط فيه. وإذا كان المعلمون (بالمطلق غير المخصص بالتذكير والتأنيث) لا يتلقون المكافئ المادي للعمل الذي يؤدونه، أو لا يُكرمون عنه على المنصات، فلهم تلك المكافأة الشخصية التي لا تُقدر بثمن ويعرفها المعلمون المؤثرون وحدهم: أن يقول لهم طالب: شكرا يا معلمي، لقد نورتني حقا وغيّرتَ حياتي.
في تراثنا الشعبي، كانت للمعلم هيبة وجلالة. ويحكي الآباء كيف كانوا يبتعدون من الطريق أو يختفون عندما يمرّ المعلِّم. وفي بعض المراحل كانت مهنة التعليم تمنح صاحبها مكانة مميزة اجتماعيًا -وماديًا. وقد تغيّر ذلك مع زحف ((المدنيّة)) وتغيُّر الأولويات والأهميّات، واستعمار السياسات للتعليم، وإخضاعه بطريقة منهجية لطريقة السلطة. وأصبح التعليم بالتدريج مهنة طاردة، وربما آخر خيار يذهب إليه المرء حين تعز الوظائف المجزية الأخرى في المؤسسات المالية أو الإدارية. وكان لا بد أن يأتي ذلك بحصيلته على النوعية المعرفية والإنتاجية للمجتمعات، وطريقة تفاعلها في العالم.
في الأدبيات العربية التي رافقت التحولات الاجتماعية المهمة في القرن العشرين، كثيرا ما صُور المعلم (القادم غالبا من المدينة إلى القرية)، كنقيض لرموز السلطة، ومصدر تغيير وأمل للفقراء المستغلين. وفي التجربة العربية الفلسطينية الفريدة والمؤثرة، شكل التعليم والمعلمون علامة فارقة للغاية في حفظ الوجود والهوية المهددَين. وكان ذلك مأثرة ربما غير مقصودة لـ))وكالة الغوث)) التي تولت في وقت مبكر من النكبة توفير التعليم للاجئين. وأهلت مدارس ومعاهد المعلمين التي أدارتها ((الوكالة)) الأطفال الفلسطينيين ليصبحوا معلمين بشكل أساسي. ووفر ذلك التعليم مهنة مطلوبة لأبناء اللاجئين الذين عاد بعضهم إلى الخدمة في نفس مدارس الوكالة، وخرج عدد كبير منهم للتعليم في البلدان العربية الشقيقة ليحدثوا فارقا جذريا في تحويل مجتمعاتها لتصبح كما هي اليوم. وسوف يقول لك أستاذ جامعي فلسطيني إن أمه باعت الأعشاب في السوق لكي تجعله يتعلم. أو أن عائلته ادخرت اللقمة من أجل دراسته. وقد ساعد هذا الاتجاه بشكل أساسي في إدامة المجتمع الفلسطيني وجوديا ووفر له سبل العيش. كان المعلم ((ينشل)) العائلة، حرفيا، من الفقر ويجسد بشكل مثالي فكرة الاستثمار في العلم.
في ذهني بشكل خاص من الأدبيات التي سجلت أدوار المعلم، القصة القصيرة الملهمة ((الوزراء وكرز الفقراء)) للقاص السوري زكريا تامر. وقد كتبت عنها في هذا المكان قبل سنوات وستبقى صالحة لعرض قضية المعلم/ الإنتليجنسيا في كل وقت. وهي تعرض بكثافة أدوار المعلم وعلاقات المركبة في المجتمعات العربية الناشئة الخارجة للتو من الاستعمارات. وتصلح مقولاتها للتعميم على مفهوم المعلم الأوسع: المفكر والكاتب والفنان، وواضع المناهج والوالد والمسؤول، وكل من تضعه الظروف في موقع التأثير في معرفة ورؤية الآخرين.
المعلم الشاب القادم من المدينة إلى القرية، في قصة زكريا تامر، يقف على النقيض من ثلاثي السلطة، المختار، و ((الأغا))، ورئيس مخفر الشرطة. إنه يصبح صوت الفلاحين ونصيرهم. ويرفض الاستجابة لنصيحة المختار له بزيارة ((الأغا))، الإقطاعي الذي يملك الأرض ومن عليها، لأن ((اللباقة ضرورية، والآغا سينفعك)). وينصحه رئيس الشرطة بأن يكف عن السهر مع الفلاحين: ((لا يليق بأستاذ مثلك أن يسهر معهم. معلم المدرسة شخصية محترمة. ويبدو من الطبيعي تماما أن يعمل ثالوث السلطة استمالة المعلم وضمّه إلى معسكرهم. إنهم بذلك سيضمنون التحكم في كل المسارات. سوف تخدمهم، كمسألة وجود، أن يتعلم أولاد القرية القبول بسلطتهم كقدر طبيعي غير قابل للتغيير. وسوف يقوضهم فتح أعين الأولاد على معرفة موقعهم والمسافات بينه وبين مواقع الآخرين. سوف يعرفون ما هو الاستغلال، وما هو الحق، وما هو التغيير وكيف. وفي النهاية، يستطيع المعلم –نظريًا- أن يقرر رؤية الجيل لكل هذه الأشياء.
في قصة تامر، يتم إطفاء ((خطر)) المعلم بواحدة من الطرق الكلاسيكية للسلطة: ضم المتمرد إليها بإغرائه بلا يمكن رفضه. يعينونه وزيرا سرعان ما يعلن، بالممارسة، قطيعته مع عالم الفلاحين الفقراء، ويرفض ((سلة الكرز)) التي جاؤوا له به للتعبير عن المحبة والفرح بوصول ((واحد منهم)) إلى السلطة.
وثمة الطريق الآخر الأكثر شيوعًا لترويض المعلمين –كل أنواع المعلمين- الذين يفهمون ما تعنيه وظيفتهم وما ينبغي أن تحققه من تغيير لا يتوقف: التخويف. سوف تجتمع عليهم قوى المجتمع السكونية الجامدة التي من المؤكد أن يقوضها العقل النقدي: العصبيات، ورجال الدين، وأجهزة الأمن. وسوف يُحدد للمعلم ما يمكن أن يقوله وما ينبغي تجنبه. وأقل شيء، سوف يُفصل المعلم من عمله بدعوى تخريب النشء، أو تهديد السلم الأهلي، أو التعاطي بالسياسة التي –يا للعجب- ممنوع أن تحتك بالتعليم!
سوف يفضل هذا الدور المرسوم نوع المعلم الذي يلتزم بالحدود –عن قناعة زرعها فيه معلموه المشابهون، أو باختيار السير بجنب الحائط وطلب الستر. وسوف يُطردُ المعلمون الممكنون ذوو الرؤى والإمكانات بتقليل مردود المهنة. وإذا كان التعليم هو الخيار الوحيد الممكن، فلن تسهل التضحية بالوظيفة بمخالفة شروط المهنة: التزم بالتحفيظ، بالمنهاج المرسوم، ولا تتفلسف وتأتي بأشياء ((من عندياتك)).
سوف يبدأ أي احتفاء حقيقي مخلص بالمعلم والتعليم –وبفكرة التغيير والتطوير والتقدم كلها- بإطلاق إمكانات المهنة الأكثر أهمية على الإطلاق في تحديد ماهيات الشعوب. سوف يُجعل التعليم مهنة جاذبة للأكثر كفاءة وقدرة على التوصيل. وسوف يتغير المنهج ويصبح مرنا وغير خائف من ارتياد الطرق غير المطروقة وفحص أي احتمالات. وسوف يتغير كل شيء.
هذا جزء من المتغيرات المعقدة التي يتعامل معها المعلم والآفاق المغلقة التي يفاوض محاولة فتحها، ويختار. ولكن، مهما يكن، يعرف كل واحد منا تماما ما يعنيه تعليمه تفكيك شيفرة الحروف وتركيبها كمهارة تكوينية مفروغ منها، يفصح بها عن وجوده في حركة العالم. هذا الكثير جدّا هو أقل ما يقدمه المعلمون، حتى أقلهم افتراقا عن السلطة.

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