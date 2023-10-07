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القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 1 - 2

10/7/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة والحديث يدور عن خطط إستراتيجية ذات أهداف رائعة وبرامج مختلفة تهدف للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتجويد مخرجات التعليم والتشاركية مع القطاع الخاص وغيرها من المشاريع المختلفة التي لو قدر لها أن تحظى بقيادات من أصحاب الكفاءة تبنوا وضع خطط تنفيذية على أرض الواقع بوجود مؤشرات أداء قابلة للقياس الكمي السنوي، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، على الرغم من إصدار جلالة الملك للأوراق النقاشية السبعة والتي تعد خريطة طريق لكافة مؤسسات الدولة.
على الرغم من ذلك استمر الخطاب الحكومي المتعاقب لأكثر من عقد من الزمن بالحديث عن خطط وبرامج لم يلمس المواطن لها آثار إيجابية على الاقتصاد والبطالة وتكاليف الحياة وتجويد التعليم ورفع حصة الفرد من المياه لتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي وتكاليف الطاقة وغيرها من الأمور، مما أدى لتفاقم أزمة الثقة بين المواطن والحكومات المتعاقبة.
هناك الكثير من الدراسات والندوات لتشخيص أسباب عدم تنفيذ الإستراتيجيات وخطط المشاريع المختلفة وتراجع الثقة بين المواطن والحكومات، والتي نسبها البعض إلى الظروف الإقليمية ونقص في الموارد وضعف الإدارات وغيرها من الأسباب. كلها أسباب مقبولة، الا ان من الأسباب الرئيسية لذلك، وجود عدد من القيادات والقائمين على تنفيذ الخطط والبرامج وعدم الرغبة في تغير سياسة إبقاء الأمر على ما هو عليه (أصحاب نظرية التسكين) أو من أصحاب الأيادي المرتجفة (لا تعمل كي لا تخطئ، وتكون تحت مجهر الأجهزة الرقابية) أو من فضلوا اللجوء الى القرارات الشعبوية أو المعطلين من أصحاب المصالح، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال، عندما تكون رجل أعمال ناجحا لا يعني أن تصبح من راسمي السياسات العامة وإدارة أحد قطاعات الدولة بكافة تشعباتها، أو أن تكون قياديا من الدرجة الثانية وتجد نفسك في المقدمة، وتصل الى قمة الطموح، حيث يلجأ البعض منهم إلى الاسترخاء وتطبيق سياسة ((لا داعي للتعب ومجابهة المصاعب واغضاب الآخرين))، كما أنني أعرف بعض من لم يتمكنوا من إدارة فريق مكون من عدد محدود من الأشخاص لتنفيذ مشروع صغير وبقيمة مالية لا تتجاوز مائتي ألف دينار ونتفاجأ في استلامه لإحدى المؤسسات، يدير آلافا من البشر والملايين من الدنانير (ولكم ان تتخيلوا النتيجة؟)، كما أن أحد الأشخاص الذين وصلوا إلى موقع رئيس مؤسسة أكاديمية، وكان من المنادين في التغير وعندما سئل عن عدم اتخاذه أي إجراء أجاب لقد حصلت على الرتبة، وغيرهم الكثير ممن تدور حولهم شبهات الأمانة العلمية وصل بعضهم إلى قيادة مؤسسات أكاديمية (ولكم ان تتصوروا جودة البحث العلمي والترقيات؟)، أو من قادوا مؤسسات أكاديمية وقطاع التعليم لأكثر من مرة ومارسوا الضغوط لتمرير ترقيات بدون وجه حق ومنح رتب أكاديمية بأثر رجعي وغيرها (والسؤال إذا كانوا قد مارسوا هذا العمل خلال قيادتهم للمؤسسات التي سبق وأن قادوها، ساترك لكم استنباط النتيجة عن مثل هذه الممارسات إذا كانت تتم؟) وغيرهم الكثير لا يتسع المجال لسردها، ثم نبدأ بعدها بالتباكي على حال بعض المؤسسات.
ان مثل هذا الأمر، أشار اليه جلالة الملك بكل وضوح في رسالته للشعب الأردني بعيد ميلاده الستين، واقتبس ((... مما أدى إلى تباطؤ مسيرتنا، التي عانت أيضاً من ضعف في تنفيذ البرامج والخطط، وتمترس بيروقراطي وانغلاق في وجه التغير، ....لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار والتغير الإيجابي أو يتحصن وراء أسوار البيروقراطية خوفاً من تحمل مسؤولية قراره، وواجبنا أن نوفر الحماية والدعم لكل مسؤول يتخذ القرارات الجريئة ويبادر ويجتهد ...)).
ومن الأمثلة الواضحة للعيان ما يعاني منه قطاع التعليم العالي من تغير وتبدل في إستراتيجيات القطاع التي يصعب حصرها خلال الخمس عشرة سنة الماضية، مروراً باستراتيجية الاستراتيجيات ووصولا إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. لقد كان واضحاً ان الخطط الاستراتيجية لم تعان من العيوب، بل بعدم تطبيقها على أرض الواقع مع عدم وجود مؤشرات لقياس الأداء الكمي لمراحل تنفيذها ضمن مدد زمنية محددة، وانقلاب قيادات القطاع عليها، ومنهم من كان من مهندسي البعض منها.
إنني وبكل ثقة، أؤكد أن وضوح الروية وتوفر الإرادة والتزام الفريق (على الأقل معظمهم) دون تردد أو خوف لتحقيق أهداف سبق وان حددت بدقة مع وجود مؤشرات قياس كمية ومراجعة مستمرة، حتماً ستؤدي إلى الوصول إلى نتائج إيجابية. ومن الأمثلة على ذلك، سأتحدث عن تجربتي الشخصية، في حزيران من عام 2016 تشرفت بإرادة جلالة الملك لقيادة جامعة البلقاء التطبيقية، ومباشرة طلبت من الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، رئيس مجلس الأمناء آنذاك دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة لتوثيق الوضع القائم في الجامعة آنذاك (موثق)، ومن محظر الاجتماع تبين وجود عدد من القضايا يمكن معالجتها بصفة الاستعجال (رغم المخاطرة في القرارات)، ومنها ما يحتاج إلى فترات زمنية أطول، الأمر الذي تطلب وضع إستراتيجية هي أقرب لخطة تنفيذية وتم تحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء الكمي لها ضمن مدد زمنية محددة، منطلقين بذلك من الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والأوراق النقاشية لجلالة الملك وخاصة السادسة والسابعة منها.
في الجزء الثاني سنتحدث عن آلية إحداث التغير.

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