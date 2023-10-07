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ملوثات العمليات الزراعية بالأغوار.. خطر صامت يهدد السكان والبيئة

10/7/2023 11:19:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






أعادت حادثة إصابة 30 طالبة من مدرسة الكريمة بلواء الغور الشمالي بضيق في التنفس، جراء قيام مزارعين، برش مبيدات كيماوية في إحدى المزارع، ملف السلامة العامة المتعلق بالعمليات الزراعية إلى الواجهة، في ظل خطر قائم أيضا، يشكله انتشار مخلفات البلاستيك الزراعية، لا سيما ما يُعرف بـ"الملش الأسود".
حول ذلك، يقول معنيون في العمليات الزراعية لـ"الغد"، إن "استخدام المبيدات الكيماوية في الزراعة، وترك (الملش الأسود) في الأرض دون أي استعمال أو اتخاذ إجراءات وقائية، هما أمران شائعان لدى المزارعين، ما يتطلب أن يتم وضع بروتوكول علمي واضح، وإلزام المزارعين به، وذلك من خلال الاستعانة بمهندسين زراعيين، حتى لا تتكرر مثل حادثة الطالبات".
وبينوا، أن "الاستخدام الخاطئ لأي من أدوات العمليات الزراعية، كرش المبيدات أو ترك الملش الأسود وغير ذلك، سينعكس سلبا على الصحة والبيئة والمنتج الزراعي، وكذلك على المجاورين للمزارع، وقد يتسبب بمشاكل صحية لمجتمع المزارعين أنفسهم والمحيطين بهم، إلى جانب إمكانية مساهمته بظهور آفات جديدة، والعديد من الأمراض الفطرية، ناهيك عن وقوع خسائر مالية".
بهذا الخصوص، أكدت مديرية زراعة لواء الغور الشمالي لـ"الغد"، أنها تتعاون مع المزارعين من خلال قسم الإرشاد الزراعي، وتقدم الخبرة لهم، إلا أن إصرار بعض المزارعين بالاعتماد على قرارتهم الفردية، يؤدي إلى آثار سلبية في الكثير من الأحيان.
وأشارت إلى أن قسم الإرشاد الزراعي، يتعاون مع المزارع الذي يطلب أي مساعدة، وبشأن المبيدات، يتم التأكد منها قبل استخدامها، ويتم شرح آلية وكيفية التعامل معها، وتوضيح خطورة استخدامها بشكل يراعي السلامة العامة.
في المقابل، أكد مصدر في وزارة الزراعة، أن الوزارة تسجل المبيدات الزراعية والمبيدات التي تتعلق بحماية الصحة العامة وغيرها من الزيوت والمعقمات بعد دراستها، وذلك عن طريق لجنة تسجيل المبيدات التي تمثل مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص.
ووفق ما ذكر المصدر لـ"الغد"، يتم بعد الموافقة على تسجيل المبيدات، فحص عينات منها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التي سجلت على أساسها، من حيث الصفات الفيزيائية والكيميائية والفعالية الخاصة لكل مبيد، ويجري إعداد بطاقة بيان خاصة بكل مبيد، تتضمن معلومات تهم المزارع، لافتا إلى أن تلك البطاقة تكشف عن نسبة المادة الفعالة ونمط التصنيع والآفات المستهدفة، ومعدل الاستخدام، وعدد مرات الرش في الموسم، والفترة الزمنية بين كل رشة وأخرى، وفترات تحريم الدخول إلى المنطقة التي يجري رشها، فيما يتم كذلك وضع اشتراطات لاستخدام المبيدات، بحيث يستخدمه مهندس مختص لذلك العمل.
وفيما يتعلق بـ"الملش الأسود" والذي يطبق عليه أيضا "الغربان السوداء"، فيعد من المشاكل الزراعية التي يعاني منها المجاورون للمزارع، والتي تشكل تحديا ومعضلة بيئية دائمة أمام القطاع الزراعي في وادي الأردن، ومشكلة للمواطنين وللطلبة المجاورة مدارسهم لتلك المزارع، بسبب آثارها السلبية على البيئة والإنسان والحيوان، في ظل انتشار مئات الأطنان من هذه المخلفات في أراضي اللواء منذ عشرات السنين.
وهنا، يؤكد مزارعون لـ"الغد"، أن المخلفات البلاستيكية تحتاج إلى جهد وتكلفة ليست بالقليلة لإزالتها، خصوصا ما يسمى "الملش" الذي يتقطع مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أجزاء يجعل من الصعب جمعها، مشيرين إلى أنهم يجدون أن الطريقة الوحيدة للتخلص من تلك المخلفات، هو العمل على حرقها رغم الخطورة التي تتشكل على المزارع المجاورة وعلى المواطنين، لكن هذا الإجراء من وجهة نظرهم أقل كلفة من نقلها إلى الشوارع، أو الوصول إلى المصانع التي تعمل على تدوير البلاستيك.
وأوضحوا أن "تلك المصانع بعيدة، ونقل المخلفات البلاستيكية إليها مكلف جدا، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن ارتفاع أجرة العمالة في حال الحاجة لها للعمل على تجميع تلك البيوت البلاستكية".
المزارع محمد الصابر، يقول، إن الأكياس البلاستيكية ومخلفات بلاستيك القطاع الزراعي "الملش الأسود" يتركها معظم المزارعين على الأرض، أو يتم التخلص منها عن طريق حرقها أو طمرها، مما يؤثر ذلك سلبا على العملية الزراعية والثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن أهالي المنطقة في المواسم الزراعية، يضطرون إلى ترك منازلهم والبحث عن أخرى، هربا من الروائح الكريهة الناتجة عن عمليات الحرق، بالإضافة إلى الروائح الناتجة عن استخدام المبيدات الحشرية.
أما المزارع محمد الرياحنة، فيقول إنه "رغم الخطورة الكبيرة التي تسببها المخلفات الزراعية البلاستيكية على التربة والمياه والثروة الحيوانية والصحة العامة، إلا أنه لم تتخذ لغاية الآن أي إجراءات من قبل الجهات الرسمية المعنية (وزارتي الزراعة والبيئة) لمواجهة التلوث الناجم عن عدم معالجة أو تدوير النفايات الزراعية البلاستيكية"، مطالبا باتخاذ إجراءات وقائية للحد من الخسائر التي تسبب بها وخصوصا الثروة الحيوانية.
كما طالب الرياحنة، مديرية الزراعة بإلزام المزارعين بفرز البلاستيك الزراعي عن باقي النفايات الزراعية، بهدف نقله إلى منشآت تدوير خاصة، علما أن كميات كبيرة من البلاستيك سواء "الملش" أو غطاء البيوت و"الأنفاق"، إضافة إلى العبوات وأنابيب الري بالتنقيط، تستخدم سنويا في وادي الأردن بشكل كبيرا جدا، إذ يبلغ عدد المزارع المنتشرة في منطقة الكريمة نحو 300 مزرعة، أي ما يعادل آلاف الدونمات.
وبالانتقال إلى منطقة الكريمة تحديدا، والتي تعرف بمعاناة سكانها من انتشار المزارع البلاستيكية، ما يدفع كثيرين منهم إلى عرض منازلهم للبيع، جراء الاستخدامات الخاطئة المتعلقة برش المبيدات والتعامل مع المخلفات البلاستيكية، مع غياب أي استعانة بالخبراء والمختصين والجهات المعنية.
أحد سكان المنطقة، المواطن علي العيد، يطالب الجهات المعنية من وزارتي الزراعة والبيئة، بتنظيم سلسلة حملات وطنية للنظافة والسلامة الصحية، للتخلص من استخدامات الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة، وتفعيل الشراكة مع القطاعات الخاصة والعامة، والعمل على تشكيل جمعيات في مختلف المحافظات والألوية، ودعمها ماديا.
كما طالب العيد، بإلزام المزارعين، بالاستعانة بمهندسين زراعيين لديهم الخبرة في كيفية رش المبيدات، للحد من حجم الضرر الذي قد يقع، مؤكدا أن أغلب أهالي منطقة الكريمة، يعانون من أمراض الربو والجلدية، وتبين ذلك من خلال الحادثة التي وقعت مؤخرا في المنطقة، وكان لأغلب الطالبات اللاتي أصبن، سيرة مرضية بسبب رش المبيدات.
أما المواطن خالد أبو خروب، فأكد أنه في كل مرة يقوم به مزارعو المناطق المجاورة بحرق تلك المواد البلاستكية، يضطر إلى دخول المستشفى لأيام عدة، جراء تعرضه للاختناق والتحسس التنفسي، مشيرا إلى أنه عرض منزله للبيع، جراء تلك تصرفات اعتبرها "غير واعية وغير مسؤولة" تجاه مدى الخطورة على حياة الإنسان.
من جانبه، أكد مدير زراعة الشونة الشمالية، المهندس رائد الشرمان، أن المخلفات البلاستيكية، خصوصا "الملش الأسود" المستخدم في الزراعة على نطاق واسع، يشكل خطورة كبيرة على حياة الإنسان والحيوان وعلى الأرض، في حال إساءة الاستخدام، وعدم اتباع الإرشادات الزراعية التي تصدرها الجهات المعنية.
وقال الشرمان لـ"الغد"، إن المديرية عقدت العديد من المحاضرات والندوات، وأصدرت العديد من النشرات التي توضح خطورة تلك المخلفات، كما أنها توجه المزارعين إلى كيفية التعامل مع تلك المادة، من خلال وجود عدد من المتخصصين في جمع النفايات البلاستيكية بهدف بيعها وإعادة تدويرها.
وأكد، أن مربي الثروة الحيوانية، تعرضوا لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، جراء نفوق أعداد كبيرة من مواشيهم نتيجة لابتلاعها هذه المخلفات، سواء المنتشرة على جوانب الطرق أو في الأراضي الزراعية، موضحا أن تناول الماشية لهذه المخلفات يؤثر في إنتاجيتها، لأن بعض هذه المخلفات تمكث سنوات في معدتها ما يسبب خللا في قدرة الماشية على الإنتاج بشكل أفضل.
وتشير تقديرات مديرية الزراعة، إلى أن عدد البيوت البلاستيكية في وادي الأردن تزيد على 70 ألف بيت، استخدمت ما يقارب 100 ألف طن من البلاستيك ثلثها من "الملش الأسود"، إضافة إلى مئات الآلاف من أطنان "الملش" المستخدمة في الزراعات المكشوفة أو كأغطية للأنفاق أو أغطية التعقيم.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة البيئة احمد عبيدات إن الوزارة هي جهة رقابية تفتيشية، تعمل على التحرك من خلال ملاحظات ترد من المواطنين.
وأكد أن العمل الزراعي يتبعه العديد من الأمور التي قد توثر على البيئة، وفي حال ورود أي ملاحظة يتم وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، متابعة القضية على أرض الواقع، ويتم طلب تصويب الأوضاع بالتنسيق مع الجهة المختصة إما الزراعة أو البلديات أو السلطة، وحال عدم التجاوب وتصويب الاوضاع يتم تحويل المتسبب إلى الحاكم الإداري الذي يتخذ الاجراءات اللازمة.
من جانبها أكدت عضو المجلس البلدي وداد العامري في بلدية شرحبيل بن حسنة أن الحادثة التي وقعت في المنطقة تدق ناقوس الخطر من تبعات العمليات الزراعية.
واكدت أن البلدية تراقب من خلال كوادرها التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها بعض المزارعين، ومنها ادخال الزبل البلدي غير المعالج أو التخلص من البلاستيك بطرق مخالفة.
ولفت إلى وجود تنسيق بين مختلف الجهات من أجل الحد من أي تجاوزات تلحق أضرارا بالبيئة والسكان.

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