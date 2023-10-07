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جبال المزار الشمالي.. إمكانات سياحية تنتظر الاستثمار

10/7/2023 11:19:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






تتعالى الأصوات المنادية بضرورة استغلال الطبيعة الخلابة في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، ليكون في دائرة الاهتمام الرسمي من قبل مختلف الجهات المعنية، سعيا لإدراجه ضمن الخريطة السياحية، لما يمتاز به من جبال شاهقة ووديان تكسوها الأشجار الحرجية، وسط مقترحات بربط اللواء بغابات برقش ومغارة الظهر في لواء الكورة، واشتفينا في عجلون، لتشكيل إقليم سياحي يستقطب آلاف الزوار من الأردنيين والسياح العرب والأجانب، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء "تلفريك".
وما يقارب 20 %، من مناطق لواء المزار الشمالي، تلفها الأشجار الحرجية والغابات الطبيعية في كل مكان، وسط غياب لأي استثمارات يمكن أن ينهض بواقعها الاقتصادي وتشكل مصدر دخل لسكان المنطقة الذين يعانون من الفقر والبطالة، وتحسن من نوعية الخدمات المقدمة لهم.
ويلمس الزائر للواء، غياب الخدمات والبنية التحتية، من طرق معبدة وساحات لوقوف السيارات وألعاب أطفال واستراحات وأماكن للتخييم، مشيرين إلى وجود مقترحات بربط اللواء بغابات برقش ومغارة الظهر في لواء الكورة، واشتفينا في عجلون لتشكيل إقليم سياحي.
حول ذلك، قال المدير التنفيذي في بلدية المزار الشمالي المهندس إياد الجراح، إن "اللواء يعد من أجمل المناطق في المملكة، ولا يوجد فيه استثمارات حقيقية والتي من شأنها تحقيق نجاحات اجتماعية واقتصادية تحد من مشكلة البطالة والفقر".
وأكد الجراح، أن "التحديات المالية التي تواجه البلدية والموازنة الضئيلة التي لا تكاد تكفي لسد الأمور الاعتيادية ودفع الرواتب، تحول دون تخصيص أي مبالغ مالية في الموازنة لغايات الاستثمار في المنطقة"، لافتا إلى أن البلدية تقوم بين الفترة والأخرى بفتح وتعبيد شوارع لتحسين البنية التحتية للمناطق السياحية.
وقال إن استثمار اللواء سياحيا، يسهم في تنمية الصناعات الحرفية الشعبية وإنعاش السياحة الرياضية في المشي والتسلق والصيد، مؤكدا أن المزار الشمالي يمتاز بمواقع تراثية وسياحية وطبيعة خلابة، يمكن أن تشكل نقاط جذب سياحي واستثماري إذا ما وُجد الدعم والتمويل اللازم.
وأشار الجراح، إلى أن قرية صمد التراثية يمكن أن تشكل معلما سياحيا واستثماريا نوعيا إذا أقيمت فيها مرافق ومنشآت تخدم الزائرين، لافتا إلى أن 360 دونما من أراضي صمد المحاذية للقرية التراثية تنازل عنها الأهالي إلى وزارة الزراعة ما يقف عائقا أمام تطوير القرية وجعلها وجهة سياحية.
ولفت كذلك إلى عودة المشروع السياحي "المتنزه" الذي أقيم على 60 دونما من أراضي الحراج (المستنبت)، والذي تم استثماره بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى العمل، بعد أن توقف المشروع لسنوات، بعد التوصل إلى تفاهمات مع وزارة الزراعة ودائرة الحراج، إذ إنه رفد البلدية بمبالغ مالية أسهمت بتحسين الواقع الخدمي في اللواء".
ووفق الجراح، فإن مشروع المدينة الترويحية والاستثمارية في متنزه الجيزة تعول عليه البلدية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريعها التنموية والاستثمارية.
من جهته، يقول رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، إن اللواء ورغم امتلاكه للعديد من المقومات السياحية التي تجعله قبلة للسياح من جميع مناطق العالم، إلا انه يفتقر لأي مشروع سياحي يمكن أن يشجع السياح على زيارة اللواء والاستمتاع بالطبيعة الخلابة فيه.
وأكد بني هاني، أن هناك عشرات المواقع في اللواء مهملة ويمكن استغلالها سياحيا بإنشاء مشاريع جاذبة للسياح، خصوصا أن اللواء يمتاز بوجود غابات كثيفة تغطي الجبال والوديان، لافتا إلى أن اللواء يرتاده آلاف المواطنين في فصلي الربيع والصيف، لكن التنزه عشوائي دون أي تنظيم أو مردود يعود بالنفع على أي جهة خدماتية يمكن أن تحسن من الواقع الخدمي.
وأوضح أن مجلس المحافظة مستعد لتمويل أي مشروع سياحي في المنطقة، خصوصا مشروع "تلفريك" في منطقة عراق الطبل في منطقة عنبة بنسبة 49 %، شريطة وجود مستثمر في القطاع الخاص يتحمل نسبة 51 % من الكلفة، وأن يكون المشروع تحت إدارة المستثمر.
ولفت بني هاني، إلى أنه في حال كانت كلفة المشروع 10 ملايين دينار، فإن المجلس على أتم الاستعداد لرصد ما يقارب من 40 % من موازنته لصالح المشروع، مؤكدا أن المشاريع الاستثمارية من شأنها النهوض بالمناطق الأقل حظا وتخفف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وقال إن مجلس المحافظة نفذ قبل سنوات مشروع مركز زوار في منطقة "عراق الطبل" بكلفة 50 ألف دينار، وتم وضع أكشاك لغايات توفير فرص عمل للمواطنين، خصوصا المتعطلين منهم ووضع وحدات صحية في تلك المنطقة.
وأشار بني هاني، إلى أنه وفق الإحصائيات الرسمية، فإن عدد زوار المنطقة سنويا يزيد على 15 ألف مواطن قادمين من مختلف محافظات المملكة للتمتع بالأجواء الخلابة والاستجمام، مؤكدا أن إنشاء مشاريع سياحية في اللواء أسوة بمحافظة عجلون سيرفد موازنة الدولة بملايين الدنانير سنويا.
كما أكد أن القطاع الوحيد الذي يمكن التعويل عليها في الحد من البطالة والفقر في محافظة إربد هو القطاع السياحي، مبينا أن الموازنات التي تخصص للقطاع السياحي في كل عام ضئيلة مقارنة بالمطلوب، بسبب عدم وجود شراكة حقيقية بين المجلس والقطاع الخاص لإقامة مشاريع سياحية.
ويقر مصدر في مديرية سياحة إربد لـ"الغد"، بأن اللواء زاخر بالمقومات السياحية غير المستغلة، والمديرية قامت خلال السنوات الماضية وحسب الإمكانيات المتاحة والمخصصات المرصودة من مجلس المحافظة، بتأهيل عدد من المناطق السياحية في اللواء وعلى رأسها عراق الطبل التي تضم غابات وأحراشل يقصدها آلاف الزوار.
وأوضح المصدر- طالبا عدم نشر اسمه- أن النهوض بالواقع السياحي للواء المزار بحاجة إلى مشاريع استثمارية، والتي دائما ما يعول على القطاع الخاص بإقامتها، فيما تحرص المديرية على الترويج المستمر للمنطقة ووضعها ضمن المسارات السياحية.
وبحسب دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لواء المزار الشمالي، نفذها "برنامج إرادة" عام 2021، فإن هناك منشأة سياحية واحدة وهي متنزه لواء المزار الشمالي السياحي والذي يقع في المنطقة الواقعة بين منطقة المزار وارحابا وتسمى الجيزة والمقام على أرض مساحتها نحو 60 دونما، وتعود ملكيته لبلدية المزار الجديدة.
وجاء في الدراسة، أن هناك بعض المناطق السياحية في اللواء تضم أماكن أثرية تتمثل بقرية صمد التراثية التي في بلدة صمد، وترتفع عن سطح البحر نحو 860 مترا، وتبعد عن محافظة إربد حوالي 20 كم، وتقع على هضبة مرتفعة محاطة بالوديان من الجهات الأربع، مشيرة إلى أنه تنتشر في القرية آبار مياه كثيرة، بالإضافة إلى بركة أثرية، فيما تتميز القرية بانتشار البيوت القديمة والعقود والجسور، كما أن طبيعتها الجميلة وموقعها المميز يؤهلانها للاستثمار السياحي وتحويلها إلى نقطة جذب سياحي في الشمال.
وتطرقت الدراسة إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي في لواء المزار الشمالي، والمتمثلة إلى حاجة الكثير من المواقع السياحية في اللواء للبنية التحتية، ومعاناتها من قلة الاهتمام بالجانب التراثي كرافد مهم من روافد السياحة، وعدم وجود برامج سياحية شاملة للمواقع السياحية في اللواء، وافتقاره للمكاتب السياحية، وضعف المكاتب السياحية في محافظة إربد عموما على تنشيط السياحة الداخلية لمناطق اللواء، وكذلك عدم وجود برامج تأهيل وتدريب لموظف القطاع العام السياحي تساهم في رفع كفاءتهم.
ولفتت الدراسة إلى الفرص الاستثمارية في اللواء، والمتمثلة بالأعمال الحرفية المتنوعة ذات العلاقة بالطابع السياحي، وإنشاء مدينة ألعاب/ ملاه، من شأنها جذب سكان اللواء لقضاء أوقات ترفيهية.

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