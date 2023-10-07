Sunday, 08 October 2023 09:03 GMT

صدارة بلا خسارة

10/7/2023 11:18:00 PM
(MENAFN- Al Watan) عزز الهلال صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، وحافظ على سجله خاليا من الخسائر، بعد تغلبه على مضيفه الأخدود 3 /صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة التاسعة للدوري.
سجل للزعيم ميشيل ديلجادو ((10))، سيرجي سافيتش ((71، 83))، وشهد اللقاء إقصاء لاعب الأخدود سعيد الربيعي بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ((45+4))، ليرفع الزعيم رصيده إلى 23 نقطة متصدرا ترتيب الدوري، دون أن يتعرض لأي خسارة خلال 9 جولات متتالية، فيما تلقى الأخدود الذي بقي رصيده على 7 نقاط في المركز الـ14 خسارته السادسة.
- الهلال حافظ على الصدارة للجولة الثانية تواليا
- الزعيم ظل وحيدا دون أي خسارة
- الأخدود تلقى سادس خسائره بين الكبار
- الربيعي أُقصي بالبطاقة الحمراء
- سالم الدوسري أهدر ركلة جزاء أكملها سافيتش هدفا ثالثاً

MENAFN07102023000089011017ID1107206678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث