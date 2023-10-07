صدارة بلا خسارة

(MENAFN
- Al Watan) عزز الهلال صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، وحافظ على سجله خاليا من الخسائر، بعد تغلبه على مضيفه الأخدود 3 /صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة التاسعة للدوري.
سجل للزعيم ميشيل ديلجادو ((10))، سيرجي سافيتش ((71، 83))، وشهد اللقاء إقصاء لاعب الأخدود سعيد الربيعي بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ((45+4))، ليرفع الزعيم رصيده إلى 23 نقطة متصدرا ترتيب الدوري، دون أن يتعرض لأي خسارة خلال 9 جولات متتالية، فيما تلقى الأخدود الذي بقي رصيده على 7 نقاط في المركز الـ14 خسارته السادسة.
- الهلال حافظ على الصدارة للجولة الثانية تواليا
- الزعيم ظل وحيدا دون أي خسارة
- الأخدود تلقى سادس خسائره بين الكبار
- الربيعي أُقصي بالبطاقة الحمراء
- سالم الدوسري أهدر ركلة جزاء أكملها سافيتش هدفا ثالثاً
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