7 إقالات تصدم Yelo

(MENAFN
- Al Watan) صدمت 7 إقالات للمدربين في 7 جولات، دوري (Yelo)، وتمثلت في إقالة مدربي الخلود، والنجمة، والصفا، والقيصومة، وأحد، والباطن، وهجر، وتراجعت الانتصارات في الجولة إلى 6 انتصارات، وانخفض معدل الأهداف إلى 22 هدفًا، وأعادت الجولة ديربي عنيزة بعد غياب 31 عامًا، واحتسبت تقنية الـ(VAR) سبع حالات تحكيمية.
تفوق
شهدت الجولة السابعة انتزاع العروبة لصدارة الترتيب، وتراجع القادسية والعدالة، والفيصلي، حيث يتصدر العروبة بـ18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف القادسية، والعدالة ثالثًا بـ15 نقطة، والجبلين رابعًا بـ14 نقطة، والعربي خامسًا بـ13 نقطة، وحقق الصفا انتصاره الأول في الدوري على العدالة بعد غياب 540 دقيقة، وواصل القيصومة غيابه عن الانتصارات للمرة السابعة على التوالي لمدة 630 دقيقة.
انتصارات
سجلت الجولات الـ7 من دوري (Yelo)، مفارقة تصاعدية في تسلسل انتصارات الأندية من صفر إلى 6 انتصارات، حيث لم يحقق القيصومة أي انتصار، وحقق الصفا وهجر انتصارًا وحيدًا لكل منهما، وأحد، والجندل، والترجي، والنجمة ثالثًا بانتصارين لكل منهم، وتساوت العين، والباطن، وجدة، والبكيرية، والخلود رابعًا بـ3 انتصارات لكل منهم، والفيصلي، والعربي، والجبلين خامسًا بـ4 انتصارات، والعدالة، والقادسية سادسًا بـ5 انتصارات، والعروبة سابعًا بـ6 انتصارات، كأكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في الدوري.
تراجع
انخفضت انتصارات الجولة السابعة عن الجولتين السابقتين، حيث شهدت الجولة 6 انتصارات و3 تعادلات، وتعادلت انتصارات أصحاب الأرض مع انتصارات الضيوف بـ3 انتصارات للمرة الأولى في الدوري بـ50% لكل منهما، وانخفض المعدل التهديفي إلى 22 هدفًا، واحتساب ضربة جزاء وحيدة، وإشهار بطاقتين حمراوين، وتسجيل 5 أهداف حاسمة في الوقت القاتل.
- ديربي عنيزة يعود بعد 31 عامًا.
- انتصارات الأندية تسلسل تصاعدي.
- انخفاض معدل الانتصارات والتهديف.
- %50 تعادل انتصارات الأرض والضيوف.
- 630 دقيقة تغيب انتصارات القيصومة.
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