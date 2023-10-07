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الأندية تستقطب الناشئات

10/7/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ أغلب أندية كرة القدم النسائية بالسعودية في البحث عن لاعبات تحت 17 عاما من أجل تأسيس فرق للناشئات.
وقد ألزم الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية النسائية بتأسيس فرق للناشئات، وفق برنامج دعم الفرق النسائية المعني بتطبيق الحوكمة داخل الأندية.
وأعلن اتحاد الكرة، في وقت سابق، اعتزامه تدشين النسخة الأولى من بطولة الاتحاد السعودي للناشئات 2024.
وكشف الهلال بدء برنامج تجارب الأداء للاعبات كرة القدم تحت 17 عاما.
وتمتلك بعض أندية الدوري الممتاز للسيدات لاعبات ناشئات، يشاركن بانتظام مع المنتخب السعودي لهذه الفئة السنية، تحت قيادة الكرواتية ستيلا قوتال، مثل لاعبتي الاتحاد ماريا باغفار وليان اليافعي، ومن صفوف الأهلي اللاعبة ديالا الصبان، ومن شعلة الشرقية تبرز الموهوبتان سهير باطوق ومرام اليحيا.
وفتحت أيضا أندية دوري الدرجة الأولى باب استقبال لاعبات تحت 17 سنة، استعدادا لخوض بطولة الاتحاد السعودي للناشئات.
ولن تجد الأندية النسائية بالسعودية صعوبة في استقطاب الناشئات، حيث شهدت النسخة الأولى من دوري المدارس للبنات 2022 مشاركة 48.324 لاعبة، يلعبن في 4768 فريقا مدرسيا من 1.906 مدرسة.

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