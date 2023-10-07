الأندية تستقطب الناشئات

(MENAFN
- Al Watan) بدأ أغلب أندية كرة القدم النسائية بالسعودية في البحث عن لاعبات تحت 17 عاما من أجل تأسيس فرق للناشئات.
وقد ألزم الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية النسائية بتأسيس فرق للناشئات، وفق برنامج دعم الفرق النسائية المعني بتطبيق الحوكمة داخل الأندية.
وأعلن اتحاد الكرة، في وقت سابق، اعتزامه تدشين النسخة الأولى من بطولة الاتحاد السعودي للناشئات 2024.
وكشف الهلال بدء برنامج تجارب الأداء للاعبات كرة القدم تحت 17 عاما.
وتمتلك بعض أندية الدوري الممتاز للسيدات لاعبات ناشئات، يشاركن بانتظام مع المنتخب السعودي لهذه الفئة السنية، تحت قيادة الكرواتية ستيلا قوتال، مثل لاعبتي الاتحاد ماريا باغفار وليان اليافعي، ومن صفوف الأهلي اللاعبة ديالا الصبان، ومن شعلة الشرقية تبرز الموهوبتان سهير باطوق ومرام اليحيا.
وفتحت أيضا أندية دوري الدرجة الأولى باب استقبال لاعبات تحت 17 سنة، استعدادا لخوض بطولة الاتحاد السعودي للناشئات.
ولن تجد الأندية النسائية بالسعودية صعوبة في استقطاب الناشئات، حيث شهدت النسخة الأولى من دوري المدارس للبنات 2022 مشاركة 48.324 لاعبة، يلعبن في 4768 فريقا مدرسيا من 1.906 مدرسة.
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