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الشعاب المرجانية ثروات منسية

10/7/2023 11:14:32 PM
(MENAFN- Al Watan) في أعماق البحار ثروات وخيرات وعالم ضخم مشّوق للاكتشاف، السعودية غنية بشواطئ بحرية حالمة، ممتدة على كل من البحر الأحمر والخليج العربي، يكتمل جمالها بثرائها بالشعاب المرجانية، وتكمن أهمّيتها بأنها محاضن لكثير من الكائنات البحرية، ومظهرا من مظاهر السياحة البيئية.
الشعاب المرجانية اليوم لوحة جمالية جاذبة مختفية في باطن الماء، وملامح الجمال سر من الأسرار، لذا تتطلب المحافظة والاهتمام. فالشعاب المرجانية بأنواعها المختلفة تأثرت بسبب ممارسات خطأ وعوامل عدة من ضمنها التدخل البشري والتغير المناخي. فالمحافظة عليها تعني المحافظة على البيئة البحرية والسعي لازدهارها. فهي من البيئات البحرية الطبيعية، وهي الأكثر تنوعًا بين جميع النظم البيئية البحرية، حيث يُعتمد عليها في الغذاء والمأوى، كما أن أنصار البيئة البحرية يدركون تمام الإدراك أنها وسيلة جذب للسياحة، ناهيك عما لها من أهمية بيئية واقتصادية كبيرة، وكونها مصدات طبيعية تحد من تأثير العواصف على الكائنات البحرية.
تصاعدت التأثيرات البشرية المؤذية للشعاب المرجانية وتعددت أسباب تلفها، مما يسرع في خسارة التنوع الإحيائي وتلاشي مقومات الجمال، لذا وجب إنعاش تلك المناطق والحد من التدهور؛ للمضي قدما في تسخير رؤى جديدة، والبحث بعمق حول الأسباب التي أدت إلى التدهور ودراسة سبل معالجة ذلك واكتشاف مكامن البحار وثرواته.
هذا الدعم والاهتمام هو ما يستند عليه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ويتبناه لمواجهة التحديات والحفاظ على البيئة البحرية عموما والشعاب المرجانية بشكل خاص. فالشعاب المرجانية تعتبر أهم وأغنى الموائل البحرية لذلك تحظى بأولوية المسوحات لتقييم حالتها ووضعها ضمن إستراتيجية التنوع البحري وضمن أولوية إعادة التأهيل للمواقع المتضررة.
يتجلى هذا الدعم بتنفيد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مسحاً للنصف الجنوبي للبحر الأحمر من مدينة جدة إلى مدينة جيزان واختيار 16 محطة لأعمال المسح البحري وفي كل محطة تم تقييم للشعاب Reef Check والتركيز في المسح على بعض الأنواع المهمة. وهذه الحملة تأتي متناغمة مع توجه السعودية اليوم للسياحة والعمل على استثمارات ضخمة لإبراز تنوع الوجهات السياحية فيها واستدامتها.
من أبرز جهود وإنجازات مسوحات المركز في تلك الموائل أخذ عينات وتصنيفها من الشعاب المرجانية من المواقع وعمل تصنيف للأنواع المرتبطة بها وبخاصة الأسماك الدالة على صحة البيئة، ودراسة للكائنات اللافقارية في المواقع الممسوحة، مؤخرا تم التعاون مع مختبرات جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لتحليل العينات وتعريفها لضمان الجودة.
جسّد هذا العمل الحرص والاهتمام الذي يتبناه المركز لنشر التوعية البيئية على جميع الأصعدة سواء بحرية أو برية والمحافظة على الثروات والتنقيب عنها بشكل علمي لجعلها مصدر معرفة تساعد في تحقيق نهضة اقتصادية كبرى للوطن، وتناغما مع ركائز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للقطاع السياحي.

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