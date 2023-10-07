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لأهل المناصب مع التحية

10/7/2023 11:14:32 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشر قبل مدة، عن الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، في الوسائط الإعلامية، نقله لرواية جميلة، عن مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، رواها له شخصيا، عن قصة حصلت بينه وبين سيدي خادم الحرمين الشريفين، عندما صدر أمر جلالة الملك فيصل بتعيينه أميراً لمنطقة عسير في 22/2/1391، قال، لم تكن عندي خبرة بأعمال الإمارة، فأحببت أن أستشير من له خبرة فيها، فما وجدت أفضل من الملك سلمان، وكان أميرا لمنطقة الرياض آنذاك، واستأذنته لمقابلته، وطلبت منه النصيحة، فنصحني بثلاث: ((الأولى: اسمع من الرِّجال، ولا تسمع عن الرجال، والثانية: افتح بابك وقلبك للمواطنين، والثالثة: لا تفرح بزلة ولد الحمايل))، ويعلق الأمير فيصل، الذي يذكرني كثيرا بعلم ومحاسن ومكارم والده الأمير الدكتور محمد بن سعد بن عبدالرحمن؛ أحد مشايخي في الحديث النبوي، والمحقق والمدقق في علومه؛ بقوله، هذه كلمات تسطر بماء الذهب، وقد صدق؛ فالنصائح الثلاث، تستحق التوقف عندها، ويستحق كل ذي منصب مدني أو عسكري، ديني أو دنيوي، كبيرا كان أو غير ذلك، أن يُذكر بها، وأن يتذكرها، من أجل أن تكون طريقا لإثبات صدقه وإخلاصه، وأمانته وعدله..
النصيحة الأولى، ((اسمع من الرجال، ولا تسمع عن الرجال))، لا تحتاج لتفسير، فهي دالة وبوضوح على ضرورة قيام من بوأهم الله المناصب بتنفيذ ذلك حرفيا، وضرورة عدم محاسبة غيرهم على ما يصلهم عنهم، بل على ما يرونهم ويسمعونه، بخاصة وأن ((التبين والتثبت)) فريضة ربانية، بنص سورة الحجرات: {..فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ..}.. والثانية، ((افتح بابك وقلبك للمواطنين))، وتعتبر من أبرز المزايا التي يجب أن يتصف بها أهل المناصب العامة، وأن تظل موجودة، وأن تعود لسابق عهدها، وعدم التحجج بأن الزمن قد تغير، وأن المعاملات صارت إلكترونية، و))رفعنا وننتظر))، وغير ذلك من المثبطات عن استمرار التواصل المباشر بين الحاكم والمحكوم، التي أراها الطريق الأسهل للعمل على تخفيف المشكلات والتحديات، والباب الأيسر لتبادل الآراء والتعرف عن قرب على المعضلات الخاصة والعامة التي تواجه المواطنين في حياتهم، والكفيل الضامن لتحقيق السلم الاجتماعي، وتدعيم روح المواطنة والانتماء للوطن.. والثالثة، ((لا تفرح بزلة ولد الحمايل))، وهو ما يمكن أن يسمى، الفرح بتصيد ورصد الأغلاط، وهذه شائعة ومشاهدة في الذين سماهم الشيخ ابن تيمية ((الذباب))، قال: ((بعض الناس لا تراه إلا مُنتقداً داءً، يَنسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم، فهو مثل الذباب يترك مواضع البرد والسلامة، ويقع على الجرح والأذى، وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج))؛ وأختم بأن هذه النصائح المنتشرة والمنشورة، ليس الغرض منها التسلية، فالمهم والأهم هو أن تكون على الأرض، وأن تمشي بين الجميع وعليهم.

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