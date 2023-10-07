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ملحمة البشر الكبرى

10/7/2023 11:14:32 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ بدء الخليقة إلى اليوم والبشر يخوضون معركة فكرية كبرى لمعرفة العالم ومعرفة أنفسهم، ومن ينظر بشكل شامل لقصة العلم والمعرفة يشعر بالفخر بقصة مسيرة المعرفة لهذا المخلوق الذي شرفه الله بالعقل هذه الأداة التي يريد بها أن يحسب قُطر الكون رغم ضآلة حجم الإنسان فكوكبنا نسبة للكون كما يصفه بعض الكزمولجيين يشابه حجم ذرة رمل نسبه لكوكب الأرض وعلى حبه الرمل هذه يقف هذا المخلوق الصغير جدا في حجمة الكبير بطموحه الفكري يريد أن يفك شفرة الكون ويحل ألغازه ويريد أن يكتشف ألغاز نفسه ويكتشف قصة الخلق وكيف بدأت، التاريخ الحقيقي والمشرف للبشر هو التاريخ المعرفي وليس التاريخ السياسي وصراع الإمبراطوريات والجيوش الذي يبدو قبحه ودونيته مقارنة بالملحمة الفكرية التي اشتركت فيها جميع الأمم منذ أن ضرب أول إنسان حجرين ليشعل النار ويتحكم فيها لتصبح إحدى أدواته يضيء بها الظلام ويطهو بها الطعام ثم ابتكر الإنسان حياكة الملابس وستر بها جسده وصنع أدوات الصيد ثم أتت الثورة الفكرية الكبرى في بلاد الرافدين والزراعة والكتابه مرورا بحضارة مصر التي ازدهرت فيها المعرفة والعلوم وتطورت الهندسة والرياضيات والفلسفة والطب وكثير من الاختراعات ظهرت في أرض الكنانة التي شكلت صفحات جميلة في قصة الحضارة البشرية،
فمثلا اختراع المصريين للسفن الشراعية شكل نقلة في مسيرة الإنسان الاستكشافية لا تقل أهمية عن صناعة المركبات الفضائية اليوم، التي هي بدورها تُعد إحدى كبرى مفاخر البشر ومن ثمار هذه القصة التي بدأت بضرب حجرين لإشعال النار قبل آلاف السنين، واستمرت مسيرة الحضارة من مصر إلى الهند والصين واليونان، لتصبح في ظل الحضارة الإسلامية معركة عالمية موحدة، كما يشهد بذلك كبار مؤرخي العلوم بأن المعرفة أصبحت عالمية وموحدة في ظل الحضارة الإسلامية ثم استمرت المسيرة الفكرية تحمل رايتها هذه المرة أوروبا وتتشارك فيها جميع الأمم فلا توجد أمة اليوم إلا وتسهم في شرف هذه المسيرة بدرجات متفاوتة
وقد يعتقد بعض دارسي تاريخ صراع النظريات الفكرية أن هذا الصراع مجرد أحد أنواع الصراع البشري ولكن الحقيقة والنتيجة أن كل صراع فكري هو مخاض ينتج عنه معرفة أدق وأرقى وما الصراعات بين النظريات والأفكار إلا صقل وارتقاء وتقدم لمسيرة الفكر، وأطراف هذه الصراعات الفكرية أخوة في خندق العلم يقودون معركة المعرفة ضد ألغاز هذا الكون الشاسع الغامض مطبقين علموا أم لم يعلموا الآية الكريمة ((قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله علىٰ كل شيء قدير)). هذه الآية وغيرها عشرات إذا لم تكن مئات الآيات تأمر وتحث على البحث والسعي وخوض هذه الملحمة وليس كما يصورها البعض أنها تقدم أجوبة معلبة جاهزة، تغني الإنسان عن الاشتراك في هذه المسيرة.
واليوم تحتاج الأمة العربية إلى تسليط الضوء على هذه الملحمة ليحتل أبطالها موقعهم في العقل الجمعي العربي ويقتدى بهم، بحيث يعي كل فرد أنه جندي في هذه الملحمة، وتجب عليه المساهمة فيها بشكل إيجابي، فإذا لم يستطع فإنه من العار أن يعيش طوال عمره ويرحل إلى ربه دون أن يطلع على قصة هذه المسيرة على الأقل، ويعرف آخر وأهم النظريات ولو إلماما بسيطا يستطيع الفرد الحصول عليه بقضاء ساعات قليلة لمدة أيام معدودة من عمره يتعرف فيها على هذه الملحمة التي يعيش وسطها، تظله طائراتها وسفنها الفضائية وتحيط به موجاتها الكهرومغناطيسية من كل جانب.

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