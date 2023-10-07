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أشكلة البداوة من السرد إلى الدموع

10/7/2023 11:14:32 PM
(MENAFN- Al Watan) ((دموع الرمل)) للكاتب السعودي شتيوي الغيثي، لاقت تداولا لافتا خلال أيام قليلة. رواية فلسفية يغرق القارئ على عتباتها الأولى. بدءا من غلافها، مرورا بعنوانها وليس انتهاء بشخوصها ومناخها السياسي والاقتصادي.
تدور أحداث الرواية أوائل القرن الماضي في صحراء شمال الجزيرة العربية، ويتناول خطها الزمني ثلاثة أجيال.
تمشط الرواية عوالم البداوة، كما تقدم مقاربات فلسفية غاية في العمق.
تتجلى الأشكلة في ((دموع الرمل)) في استدعاء البداوة ليس بوصفها مرحلة تاريخية نشأت ضمن ظرفيات الصحراء، بل بوصفها سيمياء وجودية عابرة للزمن ومتصلة بالمعنى، وفي حين يعتقد كثيرون بإمكانية تلخيص البداوة في جملة من الأساطير والبديهيات التاريخية والاجتماعية، إلا أن ((دموع الرمل)) تقدم تصورا إشكاليا مغايرا للبداوة، وتطرح أسئلة فلسفية في كل منعطفات الرواية حول مفاهيم الوجود والموت والحرية والعدالة وغيرها من المعاني التي تدور الإنسانية في أفلاكها، والتي كانت وما زالت تمثل أهم اشتغالات الفلسفة.
السرد ((فلاش باك)) من الذاكرة على حياة ((نوير)) بطلة الرواية التي تموت في بداية القصة تاركة وراءها انطباعا بأن الموت وليس الحياة هو رمزية الوجود الكبرى في فلسفة البداوة، وهو التصور الذي يكرس تدريجيا خلال الرواية، مسلما ذهن القارئ لقفزة في التساؤل المؤلم عما إذا كانت لحظة ميلاد البدوي هي حلول في الحياة أم هروب من الموت؟
يبرز الخوف أيضا كإشكالية أخرى يعالجها النص، والخوف هنا ليس هو ذلك الموقف الموضوعي الذي يعتري الكائنات. لا بل هو مكون متحرك على خط الأحداث، أسرة ((نوير)) وقبيلتها يواجهون الخوف كل يوم، والفرسان أيضا خائفون، واللصوص خائفون، والإبل والخنافس والذئاب، كل شيء في ((دموع الرمل)) هو جزء من نظام الخوف، ربما يفسر لنا هذا الخوف زهد البدوي في تناول مشاعر الحب، أو ربما يخبرنا عن حكمته في تقديس القبيلة والقيم الاجتماعية!
أما إن ذهبنا بعيدا إلى أعماق السرد الكابوسي سنرى أن الرواية أشبه بـ))سينوغرافيا)) متكاملة تعمد الكاتب من خلالها أن يؤثث مسرحه بالرمل والدموع والغبار والظلام، كما أن الصحراء في رواية الغيثي تبدو مليئة بالاحتمالات على نحو لم نعهده، وتتجسد كغواية أزلية يصعب تجاوزها. الصحراء تمنح أهلها معنى الوطن، وهي ذاتها التي تخلق لهم مآلات الرحيل فتجعله تارة حارقا كالغياب وتارة أخرى احتفاليا كالحضور. تدفعنا الرواية هنا أيضا للتساؤل حول سيكولوجية البدوي الذي يتعامل مع صحرائه كما لو كانت مخلوقا واعيا يصمم له تجاربه ويختار له معاركه.
بقي أن نلاحظ أن لغة الرواية كثيفة وشاعرية، وصنعة السرد مدهشة. وهذا غير مستغرب لمن قرأ الغيثي في كتابه ((سرد البداوة)) إذ حاول مبكرا تأطير أنساق الصحراء وإعادة إنتاجها كأدوات للسرد. فكانت ((دموع الرمل)) ناضجة بما يكفي لتشريح البداوة والغوص في كينونتها التي لا تزال حتى اليوم جزء لا يتجزأ من مدنيتنا وهويتنا وفهمنا للعالم.

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