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خدمة الإسعاف الجوي تمتد إلى الجوف

10/7/2023 11:14:32 PM
(MENAFN- Al Watan) استعدت هيئة الهلال الأحمر السعودي لتدشين خدمة الإسعاف الجوي بالجوف، عقب تزويد المنطقة بطائرة عمودية للإسعاف الجوي، والتي تعد واحدة من أحدث الطائرات المستخدمة في هذا المجال.
وتسهم الخدمة في تقليص مدة مباشرة الحالات الإسعافية ونقلها إلى أقسام الطوارئ، وخدمات أخرى منها نقل المرضى بين المستشفيات، ونقل الدم وغيرها من الحالات التي يخدمها الإسعاف الجوي.
وعقدت الهيئة بالجوف، ورشة عمل تدريبية للتعامل مع الإسعاف الجوي، بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والإسعافية، حيث عرَّفت فيها الهيئة المشاركين على طرق التعامل مع الطائرة والحالات الإسعافية ونقلها عبر خدمة الإسعاف الجوي.
وركزت الورشة على محاور، منها التعامل الآمن مع طائرة الإسعاف الجوي ومن ذلك تأمين منطقة الهبوط بقرب الحالات الإسعافية، وتأمين مرحلة نقل المصاب إلى الطائرة ثم تأمين مرحلة إقلاع الطائرة، والتعامل مع الطرق لتهيئة هبوط الطائرة في المواقع التي تستلزم الهبوط فيها واختيار المنطقة الآمنة، وتعامل القطاعات الأمنية مع هذه الحالات.
وبلغ إجمالي رحلات الإسعاف الجوي للحالات المنقولة في مارس الماضي، 70 رحلة، فيما بلغت رحلات إنقاذ الحياة للحالات المنقولة 47 حالة منقولة، في وقت تصدرت 3 مناطق رحلات الإسعاف الجوي خلال 30 يوما.
وتصدرت الرياض أعلى المناطق للحالات المنقولة عبر الإسعاف الجوي بـ38 حالة منقولة، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا بـ15 حالة منقولة، والمدينة المنورة ثالثا بـ12 حالة.

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