27 ممرا وممشى بأحياء جدة

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- Al Watan) هيأت أمانة جدة 27 ممرا وممشى بأحياء المحافظة لتكون بيئة خضراء مجهزة بأحدث الوسائل الحديثة للترفيه، وممارسة رياضة المشى، بهدف تغير نمط العيش لسكان العروس والاهتمام بالنشاط البدني المحفز لتحسين الصحة العامة، وتضم مواقف سيارات وجلسات ولعب أطفال وأندية رياضية وممشى للمكفوفين.
مماشي جدة
01 ممشى اليمامة
حي السلامة - شارع اليمامة
الطول
1800 متر
العرض
25 مترا
02 ممشى طيبة
حي الفروسية
الطول
2000 متر
العرض
26.5 مترا
03 ممشى واجهة جدة البحرية
حي الشاطئ - طريق الكورنيش
الطول
4500 مترا
العرض
10 أمتار
04 ممشى زهرة الواحة
حي زهرة الواحة - شارع فخر الدين الشلاح
الطول
1000 متر
العرض
15 مترا
05 ممشى حي الأمير فواز
حي الأمير فواز - شارع أنس بن قتادة الأنصاري (رضي اللّه عنه)
الطول
4500 متر
العرض
15 مترا
06 ممشى السامر
حي السامر - شارع عمير بن الحباب
الطول
2900 متر
العرض
7.5 أمتار
07 ممشى النخيل 2
حي النخيل - شارع صالح بن محمد التويجري
الطول
1500 متر
العرض
25 مترا
08 ممشى الصفا 2
حي الصفا - شارع سهل بن رافع الخزرجي
الطول
1950 متر
العرض
5 أمتار
09 ممشى حديقة الشاطئ
حي الشاطئ - طريق الكورنيش
الطول
1500 متر
العرض
14 مترا
10 ممشى الجامعة
حي الفيحاء - شارع زيد بن عمرو
الطول
1000 متر
العرض
50 مترا
11 ممشى متنزه ذهبان البحري:
حي ذهبان - شارع الحسين بن حسن طالب
الطول
1100 متر
العرض
10 أمتار
12 ممشى شاطئ السيف
حي الكورنيش الجنوبي - طريق الكورنيش الجنوبي
الطول
3000 متر
العرض
6 - 10 أمتار
13 ممشى الرحاب
حي الرحاب - شارع عامر بن سلمة
الطول
1800 متر
العرض
24 - 42 مترا
14 ممشى الفيصلية
حي الفيصلية - شارع السيدة خديجة
الطول
1500 متر
العرض
20 مترا
15 ممشى الواحة
حي الواحة - شارع محمد بن سليمان البسام
الطول
1000 متر
العرض
36 مترا
16 ممشى بحيرة الشباب
حي البغدادية الغربية - شارع إبراهيد بن أحمد الراقي
الطول
2100 متر
العرض
5 أمتار
17 ممشى شارع فلسطين
حي الحمراء - شارع فلسطين
الطول
1200 متر
العرض
10 أمتار
18 ممشى الكورنيش الشمالي
حي الشاطئ - طريق الكورنيش
الطول
3850 متر
العرض
10 أمتار
19 ممشى الصفا
حي الصفا - شارع مأمون بري
الطول
1200 متر
العرض
20 مترا
20 ممشى النخيل
حي النخيل - شارع محمد بن إبراهيم المبارك
الطول
1500 متر
العرض
20 مترا
21 ممشى الروضة
حي الروضة - شارع النهضة
الطول
2200 متر
العرض
30 مترا
22 ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد
حي الشاطئ - شارع الأمير فيصل بن فهد
الطول
1400 متر
العرض
25 - 75 مترا
23 ممشى حديقة الأمير ماجد
حي الربوة - شارع سعيد الأسدي
الطول
2000 متر
العرض
6 أمتار
تحت الإنشاء
01 ممشى الحمدانية
حي الحمدانية - طريق الحرمين
الطول
1875 مترا
العرض
02 ممشى الياقوت
شمال جدة - حي الياقوت
الطول
1000 متر
03 ممشى القرينية
جنوب جدة – حي القرينية
60972.28 مترا مربعا
04 ممشى الحرازات
جنوب جدة - حي الحرازات
الطول
1100 متر
العرض
14 مترا
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