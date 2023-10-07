Sunday, 08 October 2023 09:02 GMT

الريمونتادا تنعش ثقة الأبهاويين

10/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) منحت النقطة التي خرج بها أبها من مواجهته أمام النصر، التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي، التي انتهت بالتعادل 2 /2، بعد أن كان زعيم الجنوب متأخرًا صفر /2، الأبهاويين الثقة في أن فريقهم قادر على استعادة توازنه، وتسجيل نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة للخروج من مأزق الخروج من مراكز الهبوط، لاسيما بعد إقالة المدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، وتكليف المدرب الروماني جورجي تيميش، وطالبوا إدارة النادي بالتركيز على الفريق وتصحيح الأخطاء السابقة، والبناء على إيجابيات مواجهة النصر.

MENAFN07102023000089011017ID1107206665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث