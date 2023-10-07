الريمونتادا تنعش ثقة الأبهاويين

الريمونتادا تنعش ثقة الأبهاويين
التاريخ
10/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) منحت النقطة التي خرج بها أبها من مواجهته أمام النصر، التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي، التي انتهت بالتعادل 2 /2، بعد أن كان زعيم الجنوب متأخرًا صفر /2، الأبهاويين الثقة في أن فريقهم قادر على استعادة توازنه، وتسجيل نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة للخروج من مأزق الخروج من مراكز الهبوط، لاسيما بعد إقالة المدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، وتكليف المدرب الروماني جورجي تيميش، وطالبوا إدارة النادي بالتركيز على الفريق وتصحيح الأخطاء السابقة، والبناء على إيجابيات مواجهة النصر.
MENAFN07102023000089011017ID1107206665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.