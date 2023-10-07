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وديتان أفريقيتان للصقور

10/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) يدشن المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم، معسكره الخارجي الذي سيقيمه في لاقوس البرتغالية، خلال فترة أيام (FIFA) الدولية لشهر أكتوبر 2023، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر في يناير المقبل، وسيلتحق 31 لاعبًا، اختارهم مدرب الصقور، الإيطالي روبرتو مانشيني بالمعسكر، الذي يستمر حتى الـ17 من أكتوبر، ويخوض خلاله الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام نيجيريا في الـ13 من أكتوبر، والثانية أمام مالي في الـ17 منه.

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