وديتان أفريقيتان للصقور

وديتان أفريقيتان للصقور
التاريخ
10/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) يدشن المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم، معسكره الخارجي الذي سيقيمه في لاقوس البرتغالية، خلال فترة أيام (FIFA) الدولية لشهر أكتوبر 2023، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر في يناير المقبل، وسيلتحق 31 لاعبًا، اختارهم مدرب الصقور، الإيطالي روبرتو مانشيني بالمعسكر، الذي يستمر حتى الـ17 من أكتوبر، ويخوض خلاله الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام نيجيريا في الـ13 من أكتوبر، والثانية أمام مالي في الـ17 منه.
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