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4 أيام مكافأة الذئاب

10/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) كافأ مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، لاعبيه براحة لمدة 4 أيام، لاسيما في ظل توقف المنافسات المحلية خلال أيام FIFA لشهر أكتوبر الجاري، وتأتي مكافأة شاموسكا للاعبيه نظير المجهود الكبير الذي قدمه نجوم السكري خلال الفترة الماضية، والانتصارات المتتالية التي حققها الذئاب مما جعل الفريق في دائرة المنافسة على اللقب، وسيعاود الفريق تدريباته بعد غد.

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