4 أيام مكافأة الذئاب

4 أيام مكافأة الذئاب
التاريخ
10/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) كافأ مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، لاعبيه براحة لمدة 4 أيام، لاسيما في ظل توقف المنافسات المحلية خلال أيام FIFA لشهر أكتوبر الجاري، وتأتي مكافأة شاموسكا للاعبيه نظير المجهود الكبير الذي قدمه نجوم السكري خلال الفترة الماضية، والانتصارات المتتالية التي حققها الذئاب مما جعل الفريق في دائرة المنافسة على اللقب، وسيعاود الفريق تدريباته بعد غد.
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