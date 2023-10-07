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توقف اضطراري لروشن و Yelo

10/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بنهاية مواجهات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، تتوقف عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين لمدة أسبوعين، وذلك خلال أيام FIFA لشهر أكتوبر الجاري، وكذلك منافسات دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، على أن تعود منافسات دوري المحترفين في الـ20 من الشهر الجاري، بمباريات الجولة العاشرة، وتنطلق مباريات الجولة الثامنة لدوري الأولى في الـ23 منه.

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