توقف اضطراري لروشن و Yelo
التاريخ
10/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) بنهاية مواجهات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، تتوقف عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين لمدة أسبوعين، وذلك خلال أيام FIFA لشهر أكتوبر الجاري، وكذلك منافسات دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، على أن تعود منافسات دوري المحترفين في الـ20 من الشهر الجاري، بمباريات الجولة العاشرة، وتنطلق مباريات الجولة الثامنة لدوري الأولى في الـ23 منه.
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