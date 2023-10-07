Sunday, 08 October 2023 09:02 GMT

ترمب يدخل سباق مجلس النواب

10/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أدخل الرئيس السابق دونالد ترمب نفسه في السباق الفوضوي، ليحل محل كيفن مكارثي كرئيس لمجلس النواب من خلال دعم النائب عن ولاية أوهايو جيم جوردان للمنصب.
وكانت هذه الخطوة أحدث مثال على محاولة ترمب استعراض نفوذه داخل الحزب الجمهوري، الذي أعاد تشكيله بشكل أساسي خلال السنوات الثماني منذ أول محاولة له للوصول إلى البيت الأبيض، معلنا ذلك من خلال منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع قبضة ترمب القوية على قاعدة الحزب الجمهوري، فإن تأييده يمكن أن يمهد الطريق بشكل فعال في العديد من الانتخابات التمهيدية للكونغرس. لكن السباق على منصب رئيس مجلس النواب أكثر تعقيدا، فهو عبارة عن معركة داخل الحزب ستدور سرا في بعض الأحيان وفي بيئة متوترة، مع غضب العديد من الجمهوريين من الإطاحة بمكارثي.
المتحدث التالي
سيحاول مجلس النواب انتخاب رئيس جديد الأسبوع المقبل، بعد الإقالة المذهلة لكيفن مكارثي. ويستعد الجمهوريون للحصول على فرصتهم في الفوز بالمطرقة وسط الانقسامات المريرة.
وسيواجه رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، مرشحًا واحدًا آخر على الأقل، وهو زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، الذي يتمتع أيضًا بعلاقات جيدة مع ترمب. ومن غير الواضح ما إذا كان لدى أي شخص ما يكفي من الأصوات للفوز بالمطرقة. وإذا خسر جوردان، فقد يظهر حليف آخر لترمب.
وبغض النظر عمن سيصبح المتحدث التالي، فإن ترمب يتمتع بنفوذ لا يمكن إنكاره على الجمهوريين في مجلس النواب. وكان أنصاره – بقيادة النائب عن فلوريدا مات جايتز – هم الذين نظموا الإطاحة بمكارثي، والذين قادوا الكثير من أجندة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، وكانوا غير قادرين أو غير راغبين في انتشال أنفسهم من قبضته، ويجدون أنفسهم الآن يتجهون نحو انتخابات رئاسية أخرى وهو على رأس القائمة، حتى مع قلق الكثيرين في الحزب بشأن إمكان انتخابه في نوفمبر، وتأثيره المحتمل على الاقتراع الأدنى.
مداولات معقدة
وهناك عوامل أخرى تلعب دورا في المداولات المعقدة، حيث إن انتخابات رئيس البرلمان عبارة عن منافسات يمكن أن تدور حول العلاقات الشخصية والصفقات بين المشرعين التي تقع خارج الخطوط الأيديولوجية.
ولا يزال من غير الواضح أيضا مقدار رأس المال السياسي الذي ينوي ترمب استخدامه عبر الأصوات لمصلحة جوردان. وبينما كان ترمب على وشك دعمه، كان غاضبًا لأن نائب تكساس تروي نيلس أعلن الخبر قبل أن يكون مستعدًا.
وساعدت تدخلات ترمب في الحادية عشرة مكارثي في الفوز بمنصب رئيس البرلمان، بعد 15 جولة من التصويت في يناير. لكن الرافضين في هذه الحالة كانوا حلفاء لترمب. ولكن هذه المرة يصطف معظم المحافظين المتشددين خلف جوردان.

مجلس النواب:
سيحتاج الرئيس الجديد إلى 218 صوتا على الأقل ليتم انتخابه
البديل سيكون مطالبًا بكسب ثقة وأصوات الجمهوريين الثمانية الذين أطاحوا بمكارثي
المرشح الأول هو ستيف سكاليس من لويزيانا، وهو زعيم الأغلبية الجمهورية
المرشح الثاني هو رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان

MENAFN07102023000089011017ID1107206661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث