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الجمهوريون الخطر الأكبر الذي يواجهه الدعم لأوكرانيا

10/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) مثّل انهيار المساعدات لأوكرانيا في الكونجرس انتكاسة كبيرة لإدارة تسعى إلى قيادة تحالف غربي لحماية أوكرانيا، مع استمرار القتال، وهي مخاوف تكلم عنها الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي حذر من أن الدعم السياسي لأوكرانيا في خطر عندما كثفت مجموعة صغيرة من المشرعين الجمهوريين جهودهم ضد إرسال الأموال الأمريكية إلى الخارج، للقتال ضد روسيا.
وظهر الانهيار أولا في سلسلة من الخطب الرفيعة المستوى هذا الصيف، ثم في مبادرات مباشرة للبيت الأبيض، حيث حاول ماكونيل، الذي زار كييف ووضع أولوية لدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، توجيه الجناح اليميني المتشدد في حزبه.
لكن في النهاية، لم يتمكن هو ولا البيت الأبيض ولا الديمقراطيون في الكونغرس من فرض حزمة مساعدات عسكرية ومدنية مخفضة بـ6 مليارات دولار لأوكرانيا.
المساعدات الأمريكية
واعترف الرئيس جو بايدن: ((إن هذا يقلقني. لكنني أعلم أن هناك أغلبية من الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، ومن كلا الحزبين، قالوا إنهم يدعمون تمويل أوكرانيا)).
وأضاف أنه يستعد لإلقاء خطاب رئيسي حول المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، ولديه خطة قيد التنفيذ من أجل ضمان تدفق المساعدات، بعد الاضطرابات في ((الكابيتول هيل))، التي تخللتها الإطاحة برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.
وبينما تعيد واشنطن تجميع صفوفها، أطلق التحول المفاجئ العنان للوم السياسي على عدم قدرة البيت الأبيض والكونغرس على العمل حول الأقلية الصغيرة، والمتزايدة من المشرعين الذين يعرضون المساعدات للخطر.
وكتبت النائبة مارجوري تايلور جرين، وهي من كبار حلفاء ترمب: ((ليس هناك فلس آخر لأوكرانيا!)). وقالت إنه ينبغي إنفاق الأموال على تأمين حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بدلا من ذلك.
حشد الدعم
وكان ماكونيل، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، يحاول حشد الدعم لأوكرانيا منذ أشهر، منذ أن التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي بكييف في مايو، حيث ألقى خطابات متكررة، وتحدث مع الحلفاء في الخارج، وجعل القضية أولويته بين زملائه في ((الكابيتول هيل))، حيث تلقى زيلينسكي ترحيب الأبطال العام الماضي، وزاره قبل أسابيع من المواجهة التمويلية.
لكن بعد أن أعلن البيت الأبيض طلب بايدن 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في أغسطس، عرف ماكونيل أنه لن يحصل على الدعم اللازم لتمريره.
وقد التقى ماكونيل مجموعة من صقور الدفاع الجمهوريين في مجلس الشيوخ قبل الموعد النهائي، في نهاية سبتمبر، لتمويل الحكومة أو المخاطرة بالإغلاق، والذي يكون عادةً هو الوقت المناسب لتمرير طلب الإنفاق الذي قدمه البيت الأبيض لأوكرانيا.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري تركوا ماكونيل، مدركين أن دعم تمويل أوكرانيا بشكل عام سيكون مفقودًا.
وقبل أسبوع من الموعد النهائي، أخبر ماكونيل مستشار بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، في اتصال هاتفي، أنه ((سيكون من المستحيل)) أن يوافق الكونغرس على طلب 24 مليار دولار بالكامل.
وقال مصدر إنه بدلا من ذلك، شجع ماكونيل البيت الأبيض على النظر ((بقوة)) فيما إذا كان بإمكانه الاعتماد على إرسال المساعدات لأوكرانيا من خلال الطرق الحالية لتحويل الأموال أو إعادة برمجتها على المدى القصير.
ودرس البيت الأبيض، في سلسلة من المحادثات مع فريق ماكونيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مبالغ أقل من التمويل، وأصر على أن المساعدات لأوكرانيا ضرورية.

أولوية قصوى
وظهرت المشكلة في أن الزعماء الديمقراطيين في ((الكابيتول)) لم يضعوا أوكرانيا بشكل كامل كأولوية قصوى، بينما كانوا يقاومون مطالب الجمهوريين في مجلس النواب بإجراء تخفيضات حادة في الميزانية، لإبقاء الحكومة مفتوحة.
وكان مكارثي، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، يواجه مشاكله الخاصة في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، حيث أجبر المتشددون في مجلس النواب مكارثي على سحب مبلغ أصغر بكثير من أموال المساعدة الأمنية لأوكرانيا (300 مليون دولار) من مشروع قانون تمويل الدفاع السنوي.
وقدم ذلك مثالا صارخا على كيفية انتزاع جناح متزايد من الحزب (نحو 100 جمهوري) السيطرة من الأغلبية التي أيدت مشروع القانون على نطاق واسع، مما يعد علامة على المتاعب القادمة.
وفي مواجهة إغلاق حكومي مدمر محتمل، جرد مكارثي المحاصر مساعدات أوكرانيا، البالغة 6 مليارات دولار، من حزمة التمويل الفيدرالية قبل تصويت مجلس النواب على إبقاء الحكومة الأمريكية مفتوحة.

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