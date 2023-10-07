تعادلان في ختام التاسعة

(MENAFN
- Al Watan) فرض التعادل الإيجابي 1 /1، نفسه على مواجهة الوحدة وضيفه الفيحاء، التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في ختام الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لفرسان مكة جواد اليامق ((76))، وللبرتقالي هنري أونيكورو ((23)) ليرفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، ووصل الفيحاء للنقطة الـ11 تاسعا.
وعلى إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام خرج الخليج وضيفه الرائد متعادلين سلبيا، ليحصد الدانة نقطته الـ9 في المركز الـ11، ووصل رائد التحدي إلى النقطة الـ5 في المركز الـ17 قبل الأخير.
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