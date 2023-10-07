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تعادلان في ختام التاسعة

10/7/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض التعادل الإيجابي 1 /1، نفسه على مواجهة الوحدة وضيفه الفيحاء، التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في ختام الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لفرسان مكة جواد اليامق ((76))، وللبرتقالي هنري أونيكورو ((23)) ليرفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، ووصل الفيحاء للنقطة الـ11 تاسعا.
وعلى إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام خرج الخليج وضيفه الرائد متعادلين سلبيا، ليحصد الدانة نقطته الـ9 في المركز الـ11، ووصل رائد التحدي إلى النقطة الـ5 في المركز الـ17 قبل الأخير.

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