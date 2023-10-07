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إيقاف المخاطبات الورقية لصكوك العقارات

10/7/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقفت وزارة العدل المخاطبات الورقية بين كتابات العدل والأمانات والبلديات فيما يتعلق بتوضيح أو تصحيح الوصف العقاري، واستبدال الربط الإلكتروني بذلك بين الجهات ذات العلاقة.
الفرز والدمج
يأتي توجيه وزارة العدل بإيقاف التعاملات الورقية في أعمال التوثيق بعد أن أكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة تحديث الصكوك الورقية باستخدام الهوية العقارية من خلال خدمة التقرير المساحي عبر منصة ((بلدي)).
وبموجب التوجيه، فإن على كتابات العدل إيقاف استقبال المعاملات الورقية المعلقة بالفرز والدمج، على أن يكون إلكترونيا، وذلك في إطار تسريع إنجاز تطبيق الهوية العقارية.
عدم الازدواجية
يمنح رقم الهوية العقارية للصكوك الحديثة الملكية العقارية، ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك، وعدم تداخل الملكيات، إذ يصدر لكل عقار على حدة، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار الهوية، ويتم توثيق ذلك من وزارة العدل، ويستهدف ذلك اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات، وضمان دقة المعلومات وسلامتها، والشفافية واعتماد هوية عقارية تحدّد تفاصيل الأرض بشكل معتمد وموثوق لدى جميع الجهات عبر تطبيق معايير وضوابط محكمة متّفق عليها بين وزارتي العدل والشؤون البلدية القروية والإسكان.
بينما تمكن وزارة العدل الاستفادة من خدمة إثبات الهوية العقارية عبر مجموعة من الضوابط، ومنها التحقق من صحة الصكوك العقارية، وخلوّ العقار من التداخل والازدواجية، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الصك طبيعة العقار، بالإضافة إلى ألا تكون الصكوك صادرة على المرافق العامة، وألا يقع العقار في مجاري السيول وبواطن الأودية.
إجراءات إثبات الهوية العقارية
ـ التقدم بالطلب إلكترونيا.
ـ الرد على المستفيد خلال 16 يوما.
ـ إبلاغ المستفيد برسالة على هاتفه باعتماد الطلب.
ـ التوجه لموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ثم يصدر المستفيد قرارا مساحيا من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة.
ـ توجيه القرار إلى البلدية المعنية إلكترونيا.
ـ يتم إصدار الهوية العقارية.
ـ التوجه إلى كتابة العدل، لتسلم الصك المحدّث رقميًّا بالهوية العقارية للمخطط.

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