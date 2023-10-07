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وزير حوثي يعترف بتجويعهم اليمنيين

10/7/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وثيقة سرية، حصلت الوطن على نسخة منها، اعتراف وزير حوثي سابق بوجود مؤامرات داخلية بين كافة شرائح القيادات الحوثية، وارتفاع درجة الاحتقان الشعبي والتخوين والتهديدات والاعتقالات، وكذلك تعمد الحوثيين التجويع للشعب، وعدم رفع الظلم عن المواطنين.
ويعتبر هذا الخطاب السري موجهًا من وزير التجارة والصناعة الحوثي إلى من أسماهم قيادة الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، وطالبهم في مطلع خطابه بتغليب المصلحة الوطنية العليا والاتفاق على الأسس والمبادئ العامة.
كوارث الحوثي
وكشف الاعتراف عن وجود المؤامرات، وإيكال الأمور إلى غير أهلها، وتحدث الوزير عن التصفيق للباطل، وعدم وجود خطط ودراسات علمية واضحة، إضافة إلى إيقاف المرتبات، كما تناول الخطاب الإشارة إلى استغلال النفوذ، وتغليب المصالح الشخصية على حساب المصالح العامة، مع وجود ممارسات مستمرة وكبيرة للإقصاء والتضييق على المواطنين.
ومن جانبه قال مصدر في العاصمة صنعاء، هذا الخطاب هو جزء من كم كبير من المخاطبات والمواجهات التي تؤكد وتكشف الكوراث التي قادها الحوثيون والصراعات القائمة بين قيادتهم العليا، وإنها اعتراف ضمني على تسبب الحوثيين في التجويع الممنهج ضد الشعب اليمني، وممارسات القمع والاختطاف وتعمدهم بتجاهل صرف المرتبات.
مؤكدًا أن ما يحمله هذا الخطاب من الاتهامات هو دليلا على أن اليمن يعيش كارثة إنسانية بسبب العصابات الإرهابية الحوثية.
الاعترافات الصريحة
وبين المصدر أن هناك العديد من الوزراء الحوثيين تعرضوا للاختطاف والتصفية، والبعض منهم استطاعوا الهرب بسبب تلك الاعترافات الصريحة بالانتهاكات التي تمارس ضد الشعب اليمني، حيث يرفض الحوثيون الانتقادات والاعتراف بالقتل والانتهاكات، ويمنعون أي مخاطبات تتحدث عن الفساد، وحتى مطالبات بالإصلاح، ويتم تجريم أي شخص يتناول ذلك أو يتحدث عنه أو يناقشه.
وأن هذا الاعتراف الصريح من وزير حوثي هو تأكيد للعالم أن كل الممارسات التي يقوم بها الحوثيون تخالف جميع القوانين والأنظمة وحقوق الإنسان، وأن هذه الخطابات هي أدلة صريحة تكشف الإجرام الحوثي على الأرض في اليمن.
مشيرًا إلى تعرض أحد الوزراء الحوثيين للاختطاف في 2019 بسبب خطاب تحدث فيه عن رأيه في صرف نصف المرتبات للمواطنين، وحتى هذه اللحظة لم تتوفر معلومات عنه.
يعاني الشعب اليمني
- من وضع ميليشيا الحوثي للمؤامرات داخلية.
- ارتفاع درجة الاحتقان الشعبي والتخوين.
- الاستمرار في التهديدات والاعتقالات.
- تعمد حوثي بتجويع الشعب.
- عدم رفع الظلم عن المواطنين.
- إيقاف مستمر للمرتبات.
- وجود ممارسات مستمرة وكبيرة للإقصاء والتضييق على المواطنين.
- ممارسات القمع والاختطاف.

MENAFN07102023000089011017ID1107206657

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