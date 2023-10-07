البيت الأبيض : نقاش معمق بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول المساعدات العسكرية بعد طوفان الأقصى

أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل السبت "مناقشات معمقة" بشأن احتياجات المساعدات العسكرية لإسرائيل في مواجهة هجوم حماس، على ما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض.

وأشار المسؤول إلى امكان أن يُصدر الجانب الأمريكي الأحد إعلانا في هذا الإطار، لكنه أقر بأن الولايات المتحدة تشهد وضعا برلمانيا معقدا، إذ يعاني أحد مجلسَي الكونغرس شللا بعد إقالة زعيمه الجمهوري.



وقال إنه بدون وجود رئيس لمجلس النواب "سيكون هذا وضعا غير مسبوق سيتعين علينا إدارته".



وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.





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